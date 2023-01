Arranca el Sudamericano, empieza la fiesta del fútbol juvenil, la que pone en escena a las futuras estrellas, o algunas que ya lo son y quieren ratificarlo y abrir puertas, son aquellos sub-20 que sueñan en grande, y Colombia, en calidad de anfitriona, se estrena contra Paraguay (7:30 p. m, TV de Caracol y RCN), es el primer desafío para un equipo que da el primer paso con mucha ambición, y con mucha ilusión, en un grupo A reñido.

Colombia pasa el trago amargo de no contar con Jhon Jader Durán, su figura, su hombre de mostrar en el torneo, el que se fue para el Aston Villa y prometió volver, pero de ser así será hasta la segunda ronda, si Colombia avanza. Mientras tanto, hay que asumir que Durán no está, que se fue, y que toca demostrar que esta selección no dependía exclusivamente de él.



Horas previas al debut, el técnico Héctor Cárdenas hizo la precisión: “No basamos el trabajo en un solo jugador, hay un funcionamiento colectivo con una idea de juego clara, que el equipo reconoce, independiente de los nombres, es el funcionamiento lo que prevalece acá y con Jhon teníamos diferentes alternativas, no solamente como delantero centro sino también como extremo. Eso hace parte de la versatilidad que el equipo debe tener y que nuestros jugadores ya conocen”.

Las armas de Colombia

La Selección Colombia Sub-20 entrena en Bogotá para el Suramericano Foto: César Melgarejo - EL TIEMPO

Pues esa idea de Cárdenas se evaluará desde este jueves, a ver qué más armas tiene para dar pelea en un grupo en el que le tocó cruzarse con Brasil y Argentina.



Cárdenas anuncia que jugadores como Jorge Hurtado (Cartagena), Ricardo Caraballo (Barranquilla) e Isaac Zuleta (Getade) son llamados a asumir el vacío dejado por Durán.

Colombia tiene otras figuras del exterior como Juan Castilla (Houston Dynamo), Juan David Fuentes (Barcelona), Fernando Álvarez (Pachuca, o el portero Alexei Rojas (Arsenal).



Pero primero lo primero. Cárdenas piensa en Paraguay, el primer rival. “Este es un equipo que intenta proponer en el buen juego, que tiene jugadores de muy buena condición técnica, habilidosos y desequilibrantes en el uno contra uno”, analizó el DT.

📸 Nuestro Presidente, Ramón Jesurun visitó la concentración de la Selección Colombia Sub 20 antes de su debut de mañana 🆚 🇵🇾 por el @CONMEBOL Sub 20 2023#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/bZgzTEM7sp — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) January 19, 2023



Este jueves, además, juegan Perú vs. Brasil (5 p. m.). Argentina queda libre en el grupo A. El viernes comenzará el Grupo B con Bolivia vs. Venezuela y Ecuador vs. Chile. Cada grupo entrega tres cupos al hexagonal final, que será en Bogotá desde el 31 de enero.



El torneo, que no se juega hace 4 años por la pandemia, otorgará cuatro plazas para la Copa Mundial Sub-20 de 2023, que se celebrará entre mayo y junio en Indonesia. Además, los tres mejores también disputarán los Juegos Panamericanos de Santiago-2023. Hay mucho en juego y Colombia va por todo.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

