Alentado por haber goleado 4-1 a Guatemala, la Selección Colombia de fútbol enfrentará este martes en Santa Clara (California) a su similar de México, que a diferencia de la de Colombia, sí estará en el Mundial de Catar.

La mexicana derrotó el sábado pasado en el Rose Bowl de Pasadena a Perú con un solitario tanto de Hirving Lozano, en donde evidenció sus carencias en la zona de ataque y la poca contundencia a la hora de anotar.



Mientras tanto, los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo, que trabaja para armar el equipo de cara al Mundial de 2026, despacharon a Guatemala con dianas de James Rodríguez, Luis Sinisterra, Rafael Santos Borré y cerró Yáser Asprilla.

Falcao García. Foto: AFP

Lorenzo, motivado

"Lo de James me sorprendió incluso a mí", aseguró Lorenzo sobre el rendimiento del volante del que también dijo que sabía que "no está en su mejor momento en continuidad, pero nadie puede negar sus condiciones y la calidad que tiene".



"Tuvo una actitud muy buena, como todo el equipo, eso nos alegra", añadió.



Lorenzo, que toma el testigo que le dejó el colombiano Reinado Rueda que no pudo clasificar al equipo al Mundial de Qatar, volvió al banquillo del equipo cafetero en el que fue ayudante de su compatriota Néstor Pekerman desde enero de 2012 a septiembre de 2018.

Su idea es arrancar un proceso que lo lleve a tallar un equipo que "vaya por todo en todos lados" por lo que aseguró que "vamos a consolidar conceptos porque no apuntamos a un Mundial sino a un proceso y trabajamos pensando más allá del resultado".



El seleccionador nacional de Colombia también ha dicho que solo hasta última hora dará a conocer la formación que enfrentará a México, rival que es mucho más exigente que Guatemala.

Este juego será el número 27 entre ambas selecciones. Los mexicanos han ganado en 10 ocasiones. A propósito de México, dirigido por el argentino Gerardo "Tata" Martino, no tendrá para este amistoso a Funes Mori, Luis Romo, Jorge Sánchez, Raúl Jiménez y Héctor Herrera pues regresaron a sus equipos que tienen compromisos locales.

Alineaciones probables

Colombia: David Ospina; Johan Mojica, Jhon Lucumí, Andrés Llinás, Daniel Muñoz, Jefferson Lerma, Matheus Uribe, James Rodríguez, Juan Fernando Cuadrado, Luis Díaz, Falcao García. Seleccionador: Néstor Lorenzo.



México: Guillermo Ochoa; Kevin Álvarez, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Édson Álvarez, Carlos Rodríguez, Luis Chávez; Roberto Alvarado, Hirving Lozano, Henry Martí. Seleccionador: Gerardo Martino.

¡Mañana todos con la camiseta puesta!



🆚 🇲🇽

🗓 Martes 27 de septiembre

🕠 9:00 p.m. (Hora COL)

🏆 Partido amistoso Fecha FIFA

🏟 Levi's Stadium📺 @GolCaracol#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/AmYch9GVlv — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 26, 2022



EFE

