Este martes, Colombia enfrenta su segundo amistoso de la era de Néstor Lorenzo ante México, comandada por el también argentino Gerardo 'Tata' Martino.

En la antesala del compromiso, el 'Tata' ofreció una prolongada rueda de prensa en la que la ausencia de Colombia en el Mundial de Catar fue la gran protagonista.



“Me hubiera gustado ver a Colombia en el Mundial”, aseguró el timonel.

'Lo que tiene Colombia son muy buenas individualidades'

Gerardo 'El Tata' Martino

“Lamento profundamente que Colombia, con Reinaldo Rueda, no haya logrado la clasificación, me hubiera gustado mucho verlos en la Copa del Mundo. Lo que tiene Colombia son muy buenas individualidades jugando en las mejores ligas del mundo y empezando un proceso nuevo con mucho tiempo”, dijo Martino de entrada sobre la selección colombiana.



“Es similar a lo de Perú (viene de vencerla 1-0), ya dejaron atrás la tristeza de no haber clasificado y están con el deseo de demostrarle a sus nuevos entrenadores que están para formar parte del nuevo periodo. Eso seguramente lo veremos mañana en los futbolistas de Colombia”, expresó en un segundo momento.



El partido entre México y Colombia será este martes, a las 9 p.m. Transmite Caracol TV.

