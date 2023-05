La Selección Colombia sub-20 cumplió el primer objetivo en el Mundial de Argentina que era debutar con victoria, contra Israel, 2-1. Ahora viene el reto dos, que es enfrentar y superar a Japón, que también ganó en la primera fecha del grupo C. Este es un partido clave para pensar en la clasificación a octavos de final.



Colombia sufrió en su estreno porque su rival le generó más problemas de los imaginados. El equipo tuvo fallas defensivas y de no ser por las intervenciones del portero Luis Marquines, quizá otra hubiera sido la historia. Pero ganó y eso era vital para arrancar con confianza el Mundial, pero no se puede confiar. Hoy no puede perder la cabeza.

Por otra victoria

Gustavo Puerta celebra su gol contra Israel. Foto: EFE

El técnico Héctor Cárdenas toma precauciones, no quiere que el más mínimo error le dañe sus planes.



“Conociendo a Japón, rival que hemos enfrentado, sabemos de su cultura táctica, la organización que tienen y lo disciplinados que siempre son durante todo el juego. Es un partido para nosotros más importante porque en la medida en que se gana y se está cerca de obtener un cupo para la siguiente fase, se vuelve mucho más complejo para todas las selecciones”, dijo el entrenador de Colombia.



Japón es un rival para tener cuidado. Bien conocida es su velocidad y la intensidad de su juego. Ya le ganó a Senegal 1-0. “Tenemos que ser mucho más eficientes cuando defendemos. En la organización defensiva tuvimos aspectos que ahora estamos corrigiendo: en el inicio del juego del rival, cómo presionamos; no podemos sufrir los partidos”, agregó el DT Cárdenas.

Jugadores de Colombia en el Mundial sub-20. Foto: EFE

Colombia también espera mejorar en el aspecto ofensivo, tener mayor claridad y volumen de ataque y que jugadores como Yaser Asprilla, Miguel Monsalve, Óscar Cortés y Jorge Cabezas tengan mayor eficacia y que a nivel individual haya desequilibrio.



“Vamos paso a paso. Como lo hemos hablado siempre, es partido a partido. Es un plan de juego totalmente diferente al anterior, donde tiene un componente desde lo estratégico, pero también desde lo mental, que nos debe cada día consolidar mucho más de cara a la clasificación”, dijo Cárdenas, que tiene listo el plan para superar el reto dos.

Programación

Colombia vs. Japón

4 p. m.

TV: RCN, Caracol, Directv Sports





DEPORTES

