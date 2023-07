La Selección Colombia femenina jugaba su penúltimo partido de preparación para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, en el que debutará el próximo 24 de julio. Enfrentaba a Irlanda, también clasificado a la Copa del Mundo, en Brisbane.

Era el duodécimo encuentro de las dirigidas por Nelson Abadía desde que consiguieron la clasificación en la Copa América femenina que se jugó en Colombia y en la que el equipo terminó en el segundo lugar.

Desde la derrota contra Brasil en el cierre de la Copa, Colombia no ha perdido: lleva ocho victorias y tres empates.



La Selección jugará su último partido amistoso antes del Mundial el domingo, contra China, otro equipo clasificado para el torneo orbital. El debut será el 24 de julio, contra Corea del Sur.

Suspendido

El partido arrancó a pasadas las 5 a. m. hora colombiana. Sin embargo, tuvo que ser suspendido a los 20 minutos de juego.



El partido iba 0-0 al momento de la interrupción.



La Federación Colombiana de Fútbol no publicó la alineación ni ha dado detalles de lo sucedido. La Asociación irlandesa confirmó la suspensión por juego "extremadamente físico".



Al parecer hubo una fuerte entrada contra una jugadora de Irlanda, su figura Denise O`Sullivan, y estas se negaron a seguir jugando. Así lo reporta el medio The Sun.



"Todavía no se sabe si se trata de una lesión grave, pero el jugador de Carolina del Norte fue enviado al hospital para evaluarlo con la esperanza de tener noticias el sábado por la mañana, hora de Australia", dice el medio.



Agrega que el partido, a puerta cerrada, no tuvo entrada de medios.