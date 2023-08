La selección colombiana buscará este sábado continuar con el sueño mundialista en Australia y Nueva Zelanda ante Inglaterra, actual campeona de Europa y una de las favoritas, con una victoria que le dé el pase a semifinales del Mundial por primera vez en su historia.

El partido entre europeas y sudamericanas se celebrará en el Estadio de Australia en Sídney a las 5:30a. m., hora en Colombia, en el que será la segunda vez que se ven las caras en un Mundial desde que en Canadá 2015 las inglesas vencieran 2-1 a las colombianas en fase de grupos.



Las colombianas llegan a la cita con fuerza después de ganar por la mínima a Jamaica en un partido en el que Catalina Usme se convirtió en la máxima anotadora de su país con 52 tantos y con ganas de prolongar el buen rendimiento en un torneo en el que se han convertido en la revelación.

Denuncian reventa de boletas

Selección Colombia femenina en Melbourne. Foto: EFE

A pocas horas del partido, en redes sociales hay quejas de aficionados por abuso en el precio de la reventa de boletas para ver a la Selección.



La gran cantidad de colombianos en territorio australiano, y con presencia masiva en los partidos, habría detonado en la alza de los precios de las entradas en la reventa.



Sin embargo, se trata de una práctica que está reglamentada y no es permitida en Australia. La reventa en este país, entendida como el aumento del precio de forma exponencial, está prohibida y es sancionada, incluso, con pena privativa de la libertad.



Para los partidos de cuartos de final las boletas oficiales compradas en taquilla tienen un costo de entre 19 euros ($85.000 colombianos) y 49 euros ($220.000), pero los precios en la reventa estarían desorbitados.

Y colombianos revendiendo boletas por us$200 australianos para el partido Colombia vs Inglaterra. — Luis Eterno🐦 (@lhpedraza) August 11, 2023

Política Fifa

la Fifa es clara en su política de reventas. "Los aficionados que no puedan asistir a un partido o partidos para los que compraron entradas pueden enviar algunas o todas sus entradas para su reventa en la plataforma, de conformidad con la Política general de reventa pública de la FIFA".



"No hay garantía de que las entradas enviadas a la plataforma oficial de reventa de FIFA se revendan; sin embargo, esta opción brinda a los fanáticos la única forma autorizada y aprobada de vender entradas que han comprado para partidos a los que ya no pueden asistir. Los fanáticos que compran boletos de fuentes no oficiales no tienen garantizada la entrada a los estadios".



DEPORTES

