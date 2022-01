Las selecciones de Colombia y de Honduras trasladaron sus "laboratorios de prueba" a Estados Unidos en donde el domingo jugarán un partido amistoso de cara a la doble jornada de eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.



(Le puede interesar: Reinaldo Rueda: 'Hemos perdido tiempo y oportunidades de trabajo')

El escenario del partido será Fort Lauderdale, Florida (EE.UU.), en donde el seleccionador nacional de Colombia, Reinaldo Rueda, y el también colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, echarán un vistazo a jugadores que tienen en carpeta para los próximos partidos.

Probable alineación de Colombia

Facebook Twitter Linkedin

Quintero, con la Selección Colombia. Foto: FCF

Para este partido, Colombia tendrá una nómina de jugadores del medio local, en su mayoría, y algunos internacionales como Juan Fernando Quintero, que destaca en la convocatoria.



(Lea también: David Ospina: Nápoles no da buenas noticias, en vilo la Selección)



Según se ha conocido desde Estados Unidos, y de acuerdo al trabajo del equipo en Barranquilla, el once inicialista sería con:



José Chunga; Andrés Román, Andrés Llinás, Homer Martínez, Álvaro Angulo; Andrés Colorado (Stiven Vega), Daniel Giraldo; Yimmi Chará, Juan F. Quintero, Harold Preciado; Miguel Borja.



Uno de los jugadores que parecía fijo y no podrá estar es Cristian Arango, quien no viajó a Estados Unidos al dar positivo a un test de covid-19.



DEPORTES

Más noticias de deportes

​-Manchester City no cree en nadie, pasó por encima del Chelsea



-Novak Djokovic: Jugadores, hartos del tema, no aguantan más



-Real Madrid reta al Athletic Club en busca de la Supercopa