Con 17 jugadores la selección de Honduras, que dirige el colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, llegó este viernes a Estados Unidos para el amistoso que disputará el domingo contra Colombia. El DT colombiano habló sobre el partido, su trabajo en Honduras y el fútbol actual.



(Le puede interesar: Juan Fernando Quintero rompe su silencio y confirma su llegada a River)

Bolillo fue claro sobre la Selección Colombia, considera que irá al Mundial y que los goles van a llegar pronto.



"Son momentos que se viven y no van a durar, porque lo que dicta la Selección y su nómina no es para estar en hacerle esas cuentas, porque los va a meter (los goles), va a ir al Mundial y se va a tranquilizar. Colombia va ir al Mundial, tiene experiencia. Para mí es de los 3 o 4 mejores de Suramérica. Hay que darle seguridad y contar partido a partido sin mirar atrás", dijo el Bolillo en el programa Saque Largo de Win Sports.



(Lea además: La Honduras del 'Bolillo' Gómez, lista para jugar contra Colombia)

Bolillo, sobre el fútbol moderno

Bolillo Gómez analizó el fútbol actual, critico los conceptos enredados que manejan algunos entrenadores y periodistas, y aseguró que el fútbol sigue siendo lo mismo.



"El fútbol moderno no existe. Cada nada encuentro periodistas y les pregunto qué es y no tienen la respuesta. Lo que pasa es que hay juventud estudiando y se hablan cosas raras y a uno le dan ganas de ir al partido cuando los oye, y llega y uno ve lo mismo", dijo el DT.

(Lea también: Yimmi Chará: 'Con el trabajo que se hace llegará el gol')



Y como ejemplo, habló del fútbol colombiano: "Hernán Torres no habla raro y jugó tres finales. Rafa (Dudamel) fue campeón. De los mejores que jugaron este año está Millonarios, y fueron técnicos que hablan sencillo y simple. No es que 'Bolillo' sea tan ignorante".



Y remató con gracia: "Quiero ir al estadio y ver lo que hablan, porque cuando los oigo no les entiendo, pero cuando veo los equipos digo: '¡ah sí, esto es lo mismo de siempre'!", dijo entre risas.



Además, habló de su trabajo en Honduras y del equipo que enfrentará a Colombia el domingo. "El futbolista hondureño es técnico, necesita buenas canchas. Hay nuevos jugadores, la base todavía puede trabajar para el 2026. Es importante trabajar desde ya, adelantándonos mucho, como me pasó en Panamá".



DEPORTES

Más noticias de deportes

-Santa Fe llora la muerte de una de sus hinchas más queridas



-Novak Djokovic: este es el juez que lo tiene al borde de la deportación



-Colombia vs. Perú: aforo completo pese a masivos contagios por covid