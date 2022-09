Colombia comenzó con los veteranos y luego tuvo una dosis de frescura con los novatos, para construir una goleada 4-1 contra Guatemala, en el debut de Néstor Lorenzo como seleccionador nacional, este sábado en Nueva Jersey.

Néstor Lorenzo comenzó el partido con lo que ya conoce: siete jugadores que estuvieron con él en el Mundial de Rusia 2018 (Ospina, Mojica, Lerma, Mateus Uribe, James, Cuadrado y Falcao); otros tres ya con trayectoria en Selección (Luis Díaz, Daniel Muñoz y Jhon Lucumí), y un único debutante como titular, Andrés Llinás.



Así las cosas, Lorenzo no se puso a inventar: casi el mismo dibujo de los últimos años en la Selección, salvo en la era Queiroz, aunque James sí cumplió esa labor de tirarse un poco más atrás para tratar de ayudar en la marca y sacar al equipo desde atrás, algo que en algún momento hizo en el Real Madrid y que también le pedía el portugués.



Guatemala tuvo orden, pero poco más. El partido no da para hacer una gran evaluación de la defensa, que no tuvo mayor exigencia a lo largo de los 90 minutos.



Pero sí fue una prueba de paciencia de la mitad hacia adelante, donde Colombia tuvo que trabajar para descifrar un esquema defensivo que dejaba pocos espacios, que prácticamente anuló a Luis Díaz, a quien le caían dos y hasta tres hombres, y que aisló a Radamel Falcao García, que llegó a 100 partidos con la Selección Colombia.



El equipo tardó 27 minutos en generar una opción de gol, que no supo resolver Díaz, pero esperó otros 12 para, ahora sí, sacar la ventaja con un gol de James Rodríguez, que recibió en el área chica un centro de Juan Guillermo Cuadrado y remató para marcar un 1-0 que, si hubiera VAR, no valía: había una mano previa del '10'.

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez (centro) anotó el primer gol de Colombia. Foto: Andrés Kudacki. AFP

Colombia ganó frescura con los cambios



Ya con la ventaja, ahora sí Lorenzo, gradualmente, les fue dando espacio a los nuevos: los primeros en irse fueron Cuadrado y Falcao, para la entrada de Luis Sinisterra y John Durán. Y el jugador del Leeds fue el autor del segundo tanto, a los 57, con un fuerte remate de derecha.



El equipo ganó dinámica y velocidad y aprovechó que ya Guatemala sentía el desgaste. Y las dos tanda de cambios llegaron con el tercer gol desde el banco: a los 63, se fueron James y Luis Díaz, y entraron Jorge Carrascal y Rafael Santos Borré. Y a los 71, abandonaron Daniel Muñoz y Mateus Uribe y entraron Yaser Asprilla y Stefan Medina.



El ímpetu de la juventud y las ganas de mostrarse convirtieron un duelo cerrado en goleada, gracias a una gran actuación de Asprilla, que puso uno, a Rafael Santos Borré, a los 76, y luego marcó otro, a los 89, entrando en diagonal al área y colgándola de un ángulo, tras una habilitación de Yaser Asprilla.

Facebook Twitter Linkedin

Néstor Lorenzo (der.), técnico de la Selección Colombia. Foto: Federación Colombiana de Fútbol



Un descuido de Jefferson Lerma le permitió a Óscar Santís conseguir el descuento de Guatemala, a los 90, en un tanto que fue más una anécdota que otra cosa, porque casi inmediatamente se acabó el partido.



Colombia hizo lo que debía: sacar una ventaja grande contra un rival débil, para comenzar a hacer un paneo de qué se va a encontrar Lorenzo para los próximos cuatro años. Otra cosa será México, ese sí, un equipo clasificado al Mundial.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

