España y Colombia ya se enfrentan en la final del Mundial sub-17 de fútbol femenino que se disputa en la India, una encuentro en el que La Roja defenderá el título frente a las colombianas, que se cuelan por primera en la historia en una final.

E

El camino a la final

Selección Colombia Femenina sub 17 AMP Foto: Prensa FCF

La selección española, que partió como gran favorita para ganar este campeonato, logró su boleto a la final tras vengarse de su eterno rival: la Alemania que el pasado mayo le arrancó el título europeo de las manos a un combinado que contaba sus partidos en victorias y que sucumbió en la final en la tanda de penaltis.



Las españolas y las colombianas disputarán la final en el mismo estadio en el que comenzaron su andadura por esta competición, situado en la ciudad financiera de Bombay. Por aquel entonces, La Roja venció por 1-0 a las cafeteras.



Sin embargo, esa victoria no le sirvió de mucho a España, que dependió de un partido clave entre Colombia y México para clasificarse en los cuartos de final del Mundial. La derrota de las vigentes subcampeonas mexicanas por 2-1 y el triunfo de La Roja sobre China por 0-1 dio alas a ambos equipos, que pasaron como primeros y segundos del grupo C, respectivamente.



Colombia se vio entonces las caras ante una Tanzania que dispuso de escaso tiempo para reaccionar a la velocidad de la dorsal 11, Linda Caicedo, que se aventajó en el minuto tres de partido para acomodar a su equipo en un encuentro que se saldó con 3-0 en favor del tricolor.



La semifinal contra Nigeria sí costó más de sacar adelante: no hubo goles y el pronóstico apuntaba a una tanda ajustada de penaltis. Un parón de la guardameta Agudelo en el quintó tiro de las nigerianas las impulsó por primera vez en la historia a la final de una competición sub-17.



Minuto a minuto de la gran final

La Selección Colombia, rumbo al estadio.



Emociones a flor de piel.

Alineaciones

🚨 TITULAR



Formación de la Selección Femenina Sub 17 para enfrentar a España por la FINAL de la Copa Mundial Femenina de la FIFA#ConUstedesSiempre 🇨🇴#TodosSomosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/g11c1wtWOL — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 30, 2022

Minuto a minuto

Suenan los himnos nacionales en la India.

