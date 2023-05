La Selección Colombia sub-20 sueña. El equipo se metió en la cabeza que puede hacer historia en el Mundial juvenil y con esa mentalidad, y con esa confianza, intentará superar este miércoles los octavos de final contra Eslovaquia, uno de los mejores terceros y que pasó a esta fase raspando (12:30 p. m. TV Caracol, RCN y Directv).

Colombia llega al partido con mayor obligación, mayor favoritismo, pues pasó como primera del grupo C, sin embargo, la Selección no se confía. El técnico Héctor Cárdenas no quiere dar ningún paso en falso, al contrario, su plan va encaminado a no correr riesgos y no dejarse sorprender por el rival.

“Es lo más importante y lo que todos ellos tienen siempre en mente. Que los partidos al final se pueden resolver a través de un desequilibrio individual, es diferente. Pero las situaciones que se generan y se buscan producir constantemente son desde el funcionamiento colectivo”, dijo ayer el técnico Cárdenas.



En todo caso, es verdad que Eslovaquia pasó con sufrimiento, que mostró su mejor cara en su primer partido cuando goleó a Fiyi, 4-0. Ese partido es el punto de partido del análisis que hizo Cárdenas para encarar este partido.



Colombia viene de superar a Israel y Japón, ambos por 2-1, pero sufrió contra Senegal, con empate 1-1 sobre el final. En ese partido Cárdenas dio descanso a algunos jugadores, empezando por Yaser Asprilla, que es la gran arma de ataque y estaría hoy de regreso.



El otro elemento clave en la Selección es Óscar Cortés, el jugador de Millonarios que se ha destacado con dos goles en el torneo.

El concepto



“El grupo está bien preparado, sabemos lo que nos vamos a jugar, sabemos que estos partidos son una final, que se juegan a muerte. El grupo está muy concentrado y vamos a ir a buscar el marcador para pasar de ronda, que es lo que se quiere”, agrego Cárdenas.



Eslovaquia, en tanto, accedió a estos octavos de final tras ser el tercero mejor de la fase de grupos, con apenas tres puntos en el grupo B, detrás de Estados Unidos y Ecuador. Solo le ganó 4-0 a Fiji en el debut y luego cayó 2-1 ante los sudamericanos y 2-0 frente a los norteamericanos.

¡𝙈𝙖𝙣̃𝙖𝙣𝙖 𝙨𝙤𝙣 𝙡𝙤𝙨 𝙊𝙘𝙩𝙖𝙫𝙤𝙨 𝙙𝙚 𝙁𝙞𝙣𝙖𝙡!



🆚 Eslovaquia 🇸🇰

🗓️ Miércoles 31 de mayo

🕓 12:30 p.m. (hora COL)

🏟️ Estadio San Juan del Bicentenario, San Juan

🏆 Copa Mundial de la FIFA Sub 20📺 @GolCaracol @CanalRCN #TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/Qof40R41u7 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 30, 2023

Es dirigido por Albert Rusnák. Maté Szolgai, Leo Sauer y el capitán Timotej Jambor, son los grandes referentes de los ‘Halcones’. “Somos un equipo muy respetuoso de los rivales. Creemos en poder encontrar el juego que nos trajo hasta este Mundial y confío plenamente en mis dirigidos”, señaló Rusnák.

