Colombia vs Ecuador: torneo  Preolímpico, día, hora y por dónde ver

Con Brasil, Argentina y el Uruguay de Marcelo Bielsa como principales aspirantes, Suramérica pone en liza desde este sábado, en Venezuela, dos plazas en el fútbol de los Juegos Olímpicos de París-2024.

La anfitriona Vinotinto enfrentará a Bolivia en la jornada inaugural del Preolímpico Sudamericano, en el Grupo A, a las 19H00 locales (23H00 GMT).

Colombia, lista

El partido Ecuador-Colombia, en la misma llave, abrirá las acciones a las 16H00 (20H00 GMT) en este torneo Sub-23. Ambos encuentros se disputarán en el estadio Brígido Iriarte.



Colombia se alista para afrontar este nuevo reto, que no será fácil, pues son solo dos cupo, aunque eso lo tienen muy claro.



El seleccionado ya viene trabajando desde hace varias semanas, en las que tuvo amistosos de preparación en territorio colombiano y luego viajó a Venezuela para terminarse de acoplar a lo que será el máximo reto para los juveniles en este año.



La última vez de Colombia en el Preolímpico no fue la mejor y estuvo en el cuarto lugar, posición que no los dejó con posibilidades de ir a las justas.



El partido contra los ecuatorianos será a las 3 de la tarde, hora colombiana, y se podrá ver por el Canal Caracol y el Canal RCN.

