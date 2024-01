Selección Colombia inicia su camino en el Preolímpico, con el sueño de ir a París 

La Selección Colombia sub-23 de fútbol debuta este sábado en el Torneo Preolímpico de Suramérica con sede en Venezuela. El campeón y el subcampeón del campeonato obtendrán la clasificación a los Juegos Olímpicos de París, que se disputarán entre julio y agosto próximos. El primer rival, a las 3 de la tarde, es Ecuador (TV de Caracol, RCN y DSports).

El técnico de Colombia, Héctor Cárdenas, ha admitido que a pesar de ser una tarea difícil clasificar a París, su objetivo es lograrlo. De entrada, los favoritos para obtener los dos cupos son Brasil, Argentina y Uruguay, las potencias del área.



“Más que una obligación para nosotros, está nuestro deseo de querer estar. Para el país, los Olímpicos son unas justas importantes, y poder competir en ellos de nuevo. Nosotros vamos paso a paso, trabajando cada partido: son siete juegos en los que queremos estar”, dijo, en referencia a que en la fase de grupos se disputan cuatro juegos y de clasificar al cuadrangular final, disputará tres más.

Selección Colombia Preolímpica. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Colombia y Ecuador están en el grupo A con Brasil, Bolivia y Venezuela. En el grupo B están Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú.



Cárdenas convocó a un equipo fuerte, pero que no reúne a todos los posibles jugadores de la categoría, pues no hay obligación de préstamo de los clubes. Por eso, por ejemplo, no están en la Selección jugadores como Yáser Asprilla o Jhon Jáder Durán, ya con experiencia en la Selección de mayores y que militan en la Premier League inglesa.



Sobre el partido, Cárdenas opinó: “Hay los suficientes argumentos y reconocimientos de lo que debemos hacer en cancha y lo que sabemos del rival. La preparación que hicimos las últimas dos semanas nos permite tener suficientes elementos para la competencia”.



El equipo, que sufrió tres relevos recientes por lesión, tiene su columna vertebral en el central Cristian Castro Devenish (Nacional), el volante de marca Juan Castilla (Cali), los volantes de ataque Daniel Ruiz (Millos), Andrés Gómez (Salt Lake, MLS, ex-Millonarios) y Óscar Cortés (Lens, Francia, ex-Millos) y el delantero Óscar Perea (Nacional).



Apenas hay dos cupos y una ilusión enorme de Colombia de romper la banca y sacar los pasajes a París. “La expectativa es estar nuevamente en los Olímpicos. No es fácil, pero tenemos un buen equipo y con qué competir”, agregó el DT Cárdenas.



