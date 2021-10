Colombia vs. Ecuador: llegó el momento de ganar, sí o sí 

Llegó el partido que sí toca ganar, el que no admite solo intenciones de ganar, sino que realmente hay que hacerlo. Como sea. Con Uruguay y Brasil fueron empates luchados, trabajados y, para algunos, satisfactorios. Pero Ecuador ya es otra cosa, es un rival directo para Colombia en la eliminatoria. Es en Barranquilla y está presente la certeza de que la única forma de darles peso a los recientes dos empates es ganando. Tres puntos son cuestión de honor, de orgullo y de mucha necesidad.



(Le puede interesar: 'Ojalá sepamos resolver la parte estratégica de Ecuador': Rueda)

Hay partidos que admiten el empate, esos no suelen dejar contentos a todos, no hay empates unánimes, pero se admiten, sirven, suman. Pero hay otros partidos que no autorizan ese margen, como el de hoy, porque si Colombia no gana en casa, será como dar tres pasos atrás después de sufrir para avanzar dos. No, hay que dar tres pasos adelante, llegar a 18 puntos, superar en la tabla a ese rival de hoy y ponerse, al fin, en zona de clasificación directa al Mundial de Catar 2022.

COlombia, a ganar por la urgencia y por el desquite

Los jugadores lo saben mejor que nadie. Ellos, los que dejaron el alma en Montevideo y luego dejaron el cuerpo y la mente contra Brasil en el Metropolitano, llevan bien sus cuentas. “Tenemos que ser muy fuertes, y más con la posición que estamos en la tabla tenemos que sumar puntos para estar en la zona de clasificación directa, que es donde queremos estar”, dijo el volante Matheus Uribe.



(Lea además: Reinaldo Rueda, listo para su juego 200 de Selección)



También hay una espinita clavada que no ha salido. No es una espinita, es más bien una daga afilada, eso fue lo que enterró Ecuador en el corazón de la Selección cuando jugaron en Quito, con ese 6-1 vergonzoso que derrumbó en pedazos al equipo, en ese momento, hace un año, cuando otro era el entrenador.



Hoy, Colombia es otra Colombia, con otra cara, con otro traje, con otro DT. Es una Colombia que ha ganado confianza, que va creciendo, que se va haciendo sólida, que con Reinaldo Rueda no ha perdido en la eliminatoria; es una Colombia que se convence, una Colombia que lucha los partidos si es que toca lucharlos. Y que los juega si es que toca jugarlos. Una Colombia que recupera, además, a Juan Guillermo Cuadrado, su jugador más necesario para este tipo de confrontaciones y que ya pagó su fecha de sanción.

Cuadrado, de vuelta para la batalla contra Ecuador

Facebook Twitter Linkedin

Juan Guillermo Cuadrado, jugador de la Selección Colombia. Foto: Pablo Porciúncula. AFP

El propio Cuadrado mira al frente, no quiere pensar en esa pesadilla de Quito de hace un año, parece que ya la dejó atrás, pero sabe que el antecedente obliga a que nadie se confíe.



“Se hicieron buenos resultados, empatando con dos grandes selecciones. Ecuador no es menos, es una gran selección y debemos recordar lo que nos pasó. Debemos sumar los tres puntos y todos debemos estar motivados, pensando en que es una final y así hay que afrontar el partido”, dijo el volante, que podría también jugar hoy de lateral, en uno de los misterios de la nómina.



Así que todo está dicho. Cuando Colombia salga a la cancha, estará armada de esa convicción de triunfo. Y no es presión, es lo que toca. Ni siquiera es triunfalismo, es la necesidad. Ganar hoy ya no es solo una intención: debe ser una certeza. Una realidad.





Estadio Metropolitano

Hora: 4 p. m.

TV: Canal Caracol



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

Más noticias de deportes

-'Acá también hacemos cuentas, queremos vivir el sueño del Mundial': Mateus



-Futbolistas del Pasto se van a paro por incumplimiento



-Colombia vs. Ecuador: historial de duelos favorece a los de Rueda