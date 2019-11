Colombia vs. Ecuador: hora y dónde ver el amistoso de la fecha Fifa

La selección colombiana de fútbol enfrentará el martes en Nueva Jersey a Ecuador con la mira puesta en elevar su rendimiento porque la afición le reclama mejorar el desempeño individual y colectivo. El partido se jugará a las 8 p. m., tendrá televisión de Caracol TV y usted podrá seguir el minuto a minuto por www.eltiempo.com.

El seleccionador Carlos Queiroz ha dejado ver que contra Ecuador habrá cambios en la nómina de arranque de este juego, en el que tampoco tendrá al volante del Real Madrid James Rodríguez, lesionado antes del juego contra Perú.



En consecuencia se espera que vayan desde el comienzo el defensor del Boca Juniors Frank Fabra, los volantes Wílmar Barrios, del Zenit ruso y Mateus Uribe, del Porto portugués, al igual que el delantero del América mexicano Roger Martínez.



A los peruanos, Colombia les ganó con un tanto de Alfredo Morelos en los minutos adicionales de un intenso partido amistoso en el Hard Rock Stadium de Miami.



Con ese triunfo Colombia se recuperó de la derrota por 0-3 ante Argelia pero no acalla las críticas del público y de algún sector de la prensa que hablan de un "equipo plano" y "limitado" cuando no está James ni Radamel Falcao García, ausente también por lesión.



"Sabemos lo que es James, la importancia que tiene James para nosotros, la clase de jugador que es como también lo es Duván Zapata (lesionado)", dijo el arquero David Ospina a periodistas.



Aseguró que ante las ausencias obligadas lo que procede es que el grupo siga intentando jugar mejor y no dudó que los convocados para esta gira de amistosos "vienen con la ilusión de aportar, de ganarse un puesto".



Ospina destacó que contra Ecuador será una ocasión para corregir errores cometidos porque el rival tiene "jugadores de gran trayectoria y como equipo viene en un proceso de hace varios años".



El volante del Juventus Juan Guillermo Cuadrado también echó de menos a James pero valoró que el equipo "está tratando de desarrollar" los esquemas tácticos que plantea Queiroz. "Los jugadores, todos, sentimos mucho lo que le pasó (a James)", dijo Cuadrado quien añadió que "los llamados para estos partidos son aptos para el equipo.



El presente es que él no está y debemos salir adelante con los que están". El defensa Santiago Arias, del Atlético de Madrid, destacó el triunfo de Colombia ante Perú, del que dijo es un equipo que ha progresado mucho y recordó que fue finalista de la Copa América en donde perdió por 1-3 con Brasil.



"Los amistosos son para mejorar cosas, para mirar esquemas y aprovechar para hacer variantes porque habrá partidos en los cuales faltarán algunos jugadores", apostilló.



Valoró que Colombia es un equipo que se caracteriza por su despliegue físico y la entrega de los jugadores aunque reconoció que "falta corregir algunos aspectos para llegar en plenas condiciones a las competiciones" como la eliminatoria al Mundial de Catar.



Ecuador llega a enfrentar a Colombia tras golear por 3-0 a Trinidad y Tobago con lo que se repuso de la estruendosa derrota ante Argentina que en octubre pasado lo goleó por 6-1.



"Sumar y lograr mejorar" son nuestras consignas, dijo a periodistas el delantero Marcos Caicedo antes de enfrentar a Colombia en juego que se disputará en el estadio Red Bulls Training Facility.



El centrocampista Alan Franco destacó a Colombia, del que dijo "va a ser de otra exigencia y esperamos estar a la altura del partido".



El triunfo ante Trinidad y Tobago es el tercero bajo la dirección técnica interina del argentino Jorge Célico, pues derrotó por 1-0 a Perú, por 3-0 sobre Bolivia y cayó por 6-1 ante Argentina, en España.

Alineaciones probables partido Colombia vs. Ecuador:

Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Frank Frabra; Wílmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado, Mateus Uribe, Jéfferson Lerma; Luis Fernando Muriel y Roger Martínez. DT: Carlos Queiroz.



Ecuador: Johan Padilla; Bryan Carabalí, Félix Torres, Xavier Arreaga, Diego Palacios; Alan Franco, Jhegson Méndez, Ángel Mena, Renato Ibarra; Romario Ibarra y Michael Estrada. DT: Jorge Célico.



Árbitro: por definir.

Estadio: Red Bull Arena, de Nueva Jersey.

Hora: 8 p. m.

EFE