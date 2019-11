A Queiroz le quedan 90 minutos para ensayar: viene la eliminatoria

La sensación que ha dejado Colombia en los últimos partidos es que ha ido de más a menos. Hizo una Copa América correcta, en la que quedó eliminada sin perder y sin recibir goles, tras empatar el encuentro que no podía, contra Chile, en cuartos de final. Y luego, hizo un gran juego contra Brasil.

Pero desde entonces, el nivel bajó, las dudas crecieron, los goles se perdieron (hasta que apareció el de Alfredo Morelos, casi de casualidad, en la última jugada del partido contra Perú, el viernes) y la esperanza se convirtió en preocupación. Carlos Queiroz, el portugués que llegó en febrero para empezar el camino a Catar 2022, ha tenido un año de pruebas. Y el de este martes es el último ensayo, contra Ecuador, en Nueva Jersey (8 p. m., con señal del Canal Caracol).

En la rueda de prensa antes del juego contra los ecuatorianos, Queiroz hizo una defensa de lo que ha conseguido hasta ahora, así los dos últimos partidos de la Selección (la goleada en contra 3-0 frente a Argelia y el insípido 1-0 con Perú) hayan sido para generar un dolor de cabeza colectivo.



“Yo pienso que hay dos formas de pensar en la vida: una es valorar lo que tenemos. Otra, dudar por lo que no tenemos. Prefiero valorar lo que tenemos: nos estamos sacrificando dentro del campo, los jugadores están haciendo lo mejor. Me encanta valorar lo que tenemos, un grupo de jugadores jóvenes que está creciendo. Hay que valorar el trabajo de Muriel, de Lucho, Mendoza, Steven, Yairo Moreno”, dijo.



Colombia estuvo a punto de completar cuatro partidos sin anotar y el juego contra Argelia, el único rival no suramericano que enfrentó desde la Copa América, lo puso a sufrir por la defensa. ¿Dudas? Para Queiroz, no...



“No sé dónde están las dudas, yo no tengo dudas. Cada partido tiene una historia y tiene que ser en la opinión que tengo. Después del partido de Argelia hablaron de las dudas en las defensa. Hay jugadores que están llegando, es una historia muy corta, muy pequeña, los grandes equipos se hacen con muchos años”, explicó.



Parece que hubiera un cortocircuito entre lo que se ve en la cancha y lo que tiene Queiroz en la cabeza. En la rueda de prensa le preguntaron si no le faltaba autocrítica. El nacido en Mozambique respondió con contundencia:

No hay una persona que sea más dura en la autocrítica que yo FACEBOOK

TWITTER

“Cuando ustedes están trabajando y armando sus notas, al mismo tiempo estamos viendo el partido dos, tres, cuatro veces para salir al otro día a revisar. Ustedes pueden llegara acá y no valorar el esfuerzo y las cosas buenas que el equipo hace”, señaló.



Y se mantuvo firme en defensa de su grupo de jugadores. “El fútbol es un juego de errores, pero es más un juego de ilusiones y muchas veces las ilusiones son con opiniones claras. Nosotros todos los días somos los más críticos, los más duros que ustedes puedan imaginar, pero no voy a venir a hablar mal aquí de mis jugadores. Desde que jueguen con muchas ganas, tendrán al entrenador de su lado”.



Hasta ahora, la eliminatoria para el Mundial, que comienza en marzo, tendría un sorteo para el calendario. Pero está haciendo carrera la posibilidad de que se mantenga el orden de partidos que hubo antes de Rusia 2018.



Y ahí le sale una preocupación al DT: “Venimos de jugar contra el subcampeón de América, hay que respetar a los rivales. Nosotros jugamos dos partidos amistosos con Perú: dos victorias, cuatro goles anotados. Ahora la preocupación que tengo es ver, si Perú me sale en marzo, cómo innovar, como crear opciones para sorprenderlos, salir ganadores y conseguir los puntos que necesitamos para la clasificación”.



A pesar de lo hecho en los últimos partidos, Queiroz está muy satisfecho. Pero aún el equipo no es el que quiere. “Solo podría llegar a ese punto de perfección si pudiera contar con todos los jugadores que quisiera, pero pasamos por cinco o seis partidos en los que algunos jugadores nunca llegaron. Eso hace parte de las dificultades del fútbol.

El fútbol es un juego de errores, pero es más un juego de ilusiones y muchas veces las ilusiones son con opiniones claras FACEBOOK

TWITTER



Lo tomo como un desafío; en marzo, seguro, la respuesta parece más simple. Con solo dos partidos de preparación, jugamos una Copa América: no es lo que queríamos, no la ganamos, pero no salió mal. Pienso que en marzo, después de estos seis partidos, tengo una posición mejor para hacer algo mejor que lo de la Copa América”.



Y por último, Queiroz cierra con otra preocupación: que los amistosos sean solo contra equipos suramericanos.

Selección Colombia en Estados Unidos Foto: Miguel Bautista



“Para Colombia, desde mi punto de vista, no es lo mejor jugar contra Ecuador. Tal vez sea lo mejor para Ecuador, contra Bolivia, prepararse contra Colombia o Argentina; pero para Colombia, jugar contra equipos que son los rivales directos que nos pueden quitar puntos. Si es una opción que está abierta para un entrenador, no lo decido. Es más oportuno y conveniente tener una ruta de preparación distinta, observar a Ecuador y luego sí jugamos, ahí ganamos o perdemos”.



En las fechas Fifa, Queiroz no suele repetir nómina. Habría cambios, otra vez. Pero el tiempo de ensayos se acaba. La Selección Colombia solo volverá a juntarse en marzo del 2020. Y ahí, ya será por puntos claves para ir a Catar.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc