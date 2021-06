Colombia enfrenta a su más reciente pesadilla en el debut

El último antecedente de Colombia contra Ecuador no es nada positivo. Es más, es un recuerdo muy amargo. Fue en la eliminatoria, el pasado noviembre en Quito, cuando el equipo que era dirigido por el portugués Carlos Queiroz se llevó una dolorosa y humillante derrota por 6-1, que derivó en la salida del entrenador, que también había perdido con Uruguay, 0-3. Este domingo, ambas selecciones se vuelven a ver, en su debut en la Copa América de Brasil.

Con ese recuerdo amargo y aún fresco, Colombia enfrenta a los ecuatorianos en la primera jornada del grupo B. Ahora está Reinaldo Rueda en el banquillo técnico, y será él quien comande este duelo que tiene aires de revancha para Colombia, ante el seleccionado dirigido por Gustavo Alfaro.



Es otro escenario, apenas arranca la Copa, pero Colombia saldrá a jugar con esa espina clavada. Jugadores como Juan Guillermo Cuadrado, Dávinson Sánchez, Matheus Uribe, Luis Díaz y Duván Zapata estuvieron ese día en la cancha, como titulares, sufriendo la humillación en carne propia, así que tienen muy presente ese golpe. Ese día, James, hoy ausente, hizo el gol de la honra. También tuvieron minutos Luis Muriel y Edwin Cardona, mientras que David Ospina no jugó. Después del partido hubo versiones de enfrentamientos en el vestuario. En fin, fue un episodio traumático.



Los tiempos han cambiado un poco. No solo porque Colombia tiene nuevo DT, que llegó a apagar el incendio. Es que en los recientes partidos de la eliminatoria Ecuador, que era el sorprendente del arranque de la clasificación, sufrió dos derrotas, contra Brasil de visitante y contra Perú, en Quito. Y mientras tanto, Colombia se tomó un respiro con su triunfo en Lima y su empate contra Argentina.



"Sabemos la selección que vamos a enfrentar. Una selección que ha recuperado su autoestima, sus formas, su intensidad", dijo Alfaro en rueda de prensa.

Colombia viajó motivado a Brasil, lo hizo con 27 futbolistas, luego de perder a Juan Ferney Otero, la sorpresa de Rueda, por covid-19. Las novedades son Yimmi Chará (Portland Timbers) y Jhon Lucumí (Genk - Bélgica). Cuadrado viaja como gran líder del equipo.



Tras el debut, el jueves 17 de junio Colombia se verá las caras con Venezuela, en Goiania. En la misma sede enfrentará luego a Perú y su último rival en primera fase será Brasil, en Río de Janeiro. Clasifican a la siguiente ronda los primeros cuatro de cada grupo.



