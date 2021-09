Selección Colombia: llegó el momento de regresar a la victoria

La Selección Colombia dio una lucha exigente en La Paz y una batalla feroz en Asunción. Sacó dos empates que parecen poco y quizá sirvan mucho. Pero ese esfuerzo a domicilio solo tendrá verdadera recompensa si en su casa, en Barranquilla, saca la victoria contra Chile, este jueves (6 p. m. TV de canal Caracol) en el tercer partido de esta triple jornada eliminatoria.



Ya se luchó y ya se corrió. Ahora hay que ganar. Y hay que hacerlo contra un rival fuerte, siempre adverso, siempre complicado cuando visita a Colombia. Un rival que tiene sus figuras y sus hombres de batalla. Un equipo que está en la pelea, un rival directo. Con unos jugadores que Reinaldo Rueda conoce muy bien, porque hasta el año pasado era su entrenador. A ese equipo conocido y fuerte hay que ganarle, porque la tabla de la eliminatoria asfixia más que jugar en la altura. Si saca estos tres puntos, más los dos que hizo por fuera, la Selección podrá darse por bien servida, se acomodará mejor en la tabla. Pero hay que ganar.



Y para hacerlo, el equipo necesita reencontrarse con ese tesoro llamado gol, sacarlo del escondite en el que se le metió, traerlo de nuevo a la cancha para volver a celebrar. Para eso, es necesario que los delanteros recuperen la confianza, agrietada por la escasez reciente y por las críticas. Ahí están Falcao, Borja, Roger, Borré, Díaz, con muchos goles en sus equipajes de club, a ver si los sacan en la Selección.

“Todos los partidos de eliminatoria tienen su importancia. Estamos muy motivados, vamos a jugar en nuestra casa, con nuestro público. Jugar contra Chile siempre te genera esa motivación. Chile tiene una identidad particular, que vienen jugando de la misma manera desde que llegó Bielsa. Tienen jugadores muy competitivos. No es necesario levantar el ánimo. Nosotros los delanteros estamos acostumbrados a estas situaciones. Esperamos que el profesor elija, que pueda tener la eficacia”, señaló el ‘Tigre’ Falcao el martes, ante los cuestionamientos recientes y normales por la poca eficacia del ataque nacional.



El delantero o los delanteros elegidos serán un misterio hasta hoy antes del partido, cuando Rueda revele su plan, pero lo que todo el mundo sabe, empezando por los propios chilenos, es que el Tigre es una amenaza que los intimida. En cinco partidos disputados por las eliminatorias, el delantero les ha marcado en cuatro oportunidades. Muy recordado es el empate 3-3 en la eliminatoria al Mundial de Brasil, cuando Colombia caía 0-3 en casa hasta que el Tigre rugió y lideró un empate épico, anotando dos goles.

Falcao escribió un mensaje en redes sociales reaccionando a la convocatoria de Rueda. Foto: @Falcao



Y ni hablar del más reciente duelo, cuando en la eliminatoria a Catar, en Santiago, el delantero que intimida chilenos entró al partido para hacer lo suyo: el tanto del empate, cuando el tiempo ya agonizaba. Su último gol con la Selección. Así que Falcao tiene sus pergaminos y sus motivaciones para liderar al ataque hoy. Hasta el momento ha iniciado de suplente en estos juegos. Pero sea con él, o si Rueda escoge a otro, al Borja de su confianza, al Díaz que se añora, al Roger que ya gritó gol, o al Borré que se esfuerza, la responsabilidad es la misma para todos: ya no se pueden desperdiciar más goles, hay que encontrar las llaves del arco y hacer valer con una victoria todo lo que se genera en juego ofensivo.



“Los goles ya van a venir, hay que mantener la confianza en los hombres de ataque y todo el equipo, porque todos podemos marcar. Esta selección genera juego, necesitamos tener más oportunidades y listo, pero el gol va a llegar”, dijo Falcao, consciente de que la dificultad también está en la gestación de juego en el medio, donde se necesitan cabeza fría y lucidez para que los delanteros corran menos y participen más.

En la defensa también hay retos. La ausencia de los centrales habituales, Yerry Mina (lesionado y no presente en esta convocatoria) y Dávinson Sanchez (liberado por acumulación de amarillas), obliga a Rueda a probar una pareja inédita. Seguramente con Óscar Murillo como fijo, por su buen desempeño hasta ahora, y quizá con Carlos Cuesta, el jugador del Genk belga, a su lado. O de pronto haya una sorpresa como Llinás. Pero se requiere seguridad.



“El respaldo es total porque son jugadores que vienen haciendo las cosas muy bien en sus clubes. Óscar Murillo viene de dos muy buenos partidos, Carlos Cuesta en Bélgica, Andrés Llinás en Millonarios... Son jugadores importantes que si están en la selección tienen grandes condiciones para afrontar cualquier situación”, dijo el portero David Ospina el martes, sin dejar de destacar las mil batallas que ha dado Dávinson en el pasado, pese a que en los dos últimos juegos venía con el fútbol al revés.



El caso es que atrás no puede haber ni un parpadeo. Colombia ya los tuvo en La Paz y en Asunción. Esas ventajas hoy no están permitidas, pues los chilenos no suelen perdonar. Son peligrosos y letales.



El operativo Chile está en la cabeza de Rueda, él escogerá los hombres, la estrategia a usar. Queda que los futbolistas se sacudan con una victoria que se hace urgente y necesaria. Solo así valdrá lo hecho por fuera. Solo así el equipo recuperará confianza para lo que viene más adelante. Lo importante es que ellos tienen la idea interiorizada. “En Barranquilla con nuestra gente, y el clima, ¡vamos a sacar los tres puntos!”, dijo Borja.







PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

