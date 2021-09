'Reinaldo Rueda tiene una referencia y la podrá aprovechar': Martín Lasarte

El seleccionador de Chile, Martín Lasarte, dijo que el volante y referente Arturo Vidal podría actuar como delantero centro este jueves ante Colombia, dada la ausencia de atacantes que padece La Roja en estos momentos.

"Arturo jugó en algún momento en Barcelona como nueve falso y lo hizo en varios partidos. Es el goleador de Chile, es muy polivalente, puede jugar en posiciones que nos pueden parecer extrañas, pero tiene calidad y talento que abunda", señaló Machete a la prensa en la previa al encuentro ante Colombia por el fin de la triple fecha de clasificatorias mundialistas, en las que Chile ya cayó con Brasil por 1-0 y empató sin goles frente a Ecuador.



Arturo Vidal en el partido de Chile contra Brasil. Foto: EFE

El técnico uruguayo deberá sortear la falta de sus goleadores más destacados: Eduardo Vargas estará ausente por acumulación de tarjetas amarillas, Alexis Sánchez no viajó por lesión muscular y Benjamin Brereton, que debutó con Chile en Copa América, no fue autorizado a jugar la fecha por parte del fútbol inglés.



Aparte del mencionado Vidal y de las sustituciones naturales que serían los delanteros Diego Valencia e Iván Morales, suenan también para esta posición el experimentado Luis Jiménez, que ha ocupado la delantera en Palestino.



"Buscaremos alternativas. Tenemos algunas similares en lo que refiere a la posición, pero podremos pensar en otra idea, otro futbolista que jugara como falso 9 o centro delantero", adelantó Lasarte.



El técnico, que asumió la banca chilena en febrero de este año, debe lidiar con una situación complicada, ya que a la fecha La Roja corre octavo en la tabla sudamericana de eliminatorias con solo siete unidades en ocho partidos disputados. "Necesitamos el oxígeno que nos dieran los tres puntos y ponernos en carrera. Somos optimistas. Un resultado importante nos daría una confianza que no estamos teniendo, sobre todo de cara al gol", señaló Lasarte.



El seleccionador dijo que no se plantea ningún escenario futuro y que simplemente "hay que hacerse responsable de los resultados". "Hicimos un gran partido con Brasil y no ganamos. Contra Ecuador no tan bien y obtuvimos un punto, señaló, agregando que ahora tienen la "obligación de rescatar algo tomando en cuenta el momento" que viven en la competición.



Durante el último partido frente a Ecuador, que se jugó en la siempre difícil altura de Quito, el centrocampista Charles Aránguiz y el lateral Mauricio Isla -dos referentes del equipo- terminaron muy desgastados, pero Machete no los puso en duda.



"La recuperación general ha sido muy buena. Los casos de ambos no son iguales, más allá del cansancio. Aránguiz recibió un golpe que lo ha tenido con entrenamiento específico separado del resto, pero somos optimistas y esperamos que puedan competir y disponer de todo el grupo", explicó en conferencia de prensa. Un punto a tomar en cuenta es que en el banco rival Lasarte tiene a un oponente que conoce muy a Chile: el profesor Reinaldo Rueda comandó a La Roja durante la primera etapa de las clasificatorias al Mundial de Catar para luego asumir como técnico del combinado de su país.



"Está claro que el colega tiene una referencia y la podrá aprovechar, pero no la hemos manejado de una manera puntual", comentó Lasarte consultado por el técnico cafetero. Con todo, Chile está necesitado de punto y sumar de a tres como visitante sería un golpe anímico potente para el plantel, resultado que los podría meter de nuevo en carrera asegurando un buen papel en las fechas ocho fechas que quedan pendientes.



EFE