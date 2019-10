Colombia-Chile: ¡La revancha!

Sin James Rodríguez y Falcao García en la Selección Colombia, y con Arturo Vidal y Claudio Bravo por primera vez en dos años en la Selección de Chile, las dos escuadras se batirán este sábado (11 a.m ., de Colombia, TV de Caracol) en Alicante, España, con realidades dispares de sus figuras.

Carlos Queiroz, el técnico portugués de Colombia, sigue dando puntadas para ganar la Copa América del próximo año y un cupo en el Mundial Catar-2022. Y lo ha hecho con una aguja afilada. El entrenador no convocó a James ni a Falcao para los cuatro partidos disputados por la Selección desde su eliminación en cuartos de final de la Copa América de julio en Brasil, justamente a manos de Chile.



La ausencia de los capitanes ha provocado debates en la prensa y los aficionados sobre el espacio que los dos máximos referentes tendrán en el equipo del luso con miras al clasificatorio sudamericano, que inicia en marzo.



Ayer dijo sin mencionar los nombres de los jugadores: “Estoy tratando de evitar dos enfermedades: la falta de uno no puede ser la falla de todos. El yo no está por encima del nosotros. Mi objetivo es formar un equipo que no pueda sentir la ausencia de un jugador. El equipo tiene que salir siempre adelante”.



Antes, el martes pasado, al desmentir versiones de la prensa española que aseguraron que él y James acordaron su ausencia para favorecer la puesta a punto del jugador en el Real Madrid, su club, afirmó: “Todas las decisiones que tomo en mi vida de entrenador son la respuesta a una pregunta muy sencilla: ¿qué es lo mejor para el equipo? Nada más”.



Queiroz inistirá en su estilo vertical y rápido que perfiló como favorita a Colombia en la pasada Copa América, y bajo el cual solo ha perdido uno de diez partidos.



Contra los chilenos tendrá una nueva oportunidad de medir la base que está formando, con David Ospina en el arco, Yerry Mina y Dávinson Sánchez atrás, Wilmar Barrios y Juan Guillermo Cuadrado en el medio, y Duván Zapata y Luis Muriel adelante.



“En este partido hay diferentes objetivos y motivaciones, pero enfrentarlos es importante. Chile siempre sale a darlo todo y nosotros no podemos ser menos a eso”, opinó Muriel.



Y agregó: “El profe (Queiroz) nos ha venido recalcando la importancia de los jugadores que vienen, está buscando consolidar a un equipo que nos dé garantías para las eliminatorias que viene”.



El volante Jefferson Lerma, de quien se especula podría ser titular hoy del medio campo con Juan Guillermo Cuadrado y Wilmar Barrios, dio una pista en el tema en sus declaraciones: “Todo se gana con trabajo, cada vez que uno va a la selección es porque se están haciendo las cosas bien, siempre trato de disfrutar la oportunidad. Hay que jugar en los clubes, el que no esté jugando no lo llaman, hay que mantener un nivel y un rendimiento en cada partido para que lo convoquen”.



Barrios, el cabeza de área titular de Querizo y del Zenith ruso, por su parte, fue directo:

“James es muy importante para la Selección. Si no está es por una decisión técnica que tenemos que ya dejar. Ahora pensamos en prepararnos para Chile. Espero que él siga demostrando su fútbol en Madrid y que pueda estar nuevamente con nosotros”.



Colombia enfrenta a Chile, este sábado en Alicante y se verá si el equipo siente las ausencias de sus dos capitanes...



RESUMEN DE AGENCIAS