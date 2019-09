'El partido contra Brasil es un regalo para nosotros': Carlos Queiroz

Carlos Queiroz, técnico de la Selección Colombia de fútbol, ofreció una rueda de prensa antes del duelo de este viernes frente a Brasil, en Miami, que servirá de preparación para la eliminatoria del Mundial de Catar 2022.

El juego contra los brasileños será el primero de Colombia tras la eliminación de la Copa América de Brasil, a manos de Chile, en cuartos de final.



Estas fueron las declaraciones más destacadas de Queiroz en el contacto con los medios de comunicación:



- Lo más importante para enfrentar a Brasil. La prioridad es probar al equipo después de Copa América. Quedamos en un punto y después de los partidos que hicimos en Brasil hay que revisar algunos detalles que trabajamos en la Copa América, que no estuvieron bien. El objetivo de estos partidos es llegar un poco más arriba. Es una oportunidad muy buena para nosotros. El primer partido después de la Copa es jugar contra el campeón de la Copa América es un regalo para nosotros, una oportunidad que no podíamos perder para crecer más como equipo.



- El módulo táctico. Fortalecer las cosas buenas y trabajar lo que podamos mejorar para salir aún más fuertes. Hablar de módulos fijos es un buen ejercicio teórico para charlas, pero hoy lo importante es en cada momento del partido defender bien y atacar bien. Esto sirve para tener un fútbol efectivo y un fútbol moderno.

- Los aspectos para mejorar en el ataque. Casi todos los partidos los hemos desarrollado bien, los movimientos de ataque, pero pienso que podemos hacer más goles. Ser más clínicos, más quirúrgicos, más precisos en la finalización. Contra Chile las cosas se complicaron para nosotros y ahora tenemos a dos equipos que no recibieron goles en la Copa, Brasil recibió uno de penalti y nosotros ninguno. Es un buen punto de partida mantener la consistencia del partido y salir adelante.



- El primer partido sin Falcao y James. Esperamos que Falcao y James se recuperen bien, pero los que están acá con nosotros son los más importantes para nosotros y hay que concentrarnos en el trabajo del equipo, sabemos que tenemos muy buenos jugadores, algunos que están empezando con mucha ilusión y con ganas de llegar. El futuro no se hace con excusas, se consigue con hechos, con trabajo. Así como Brasil está recuperando a Neymar nosotros queremos los mejores, pero lo mejor que tenemos son estos 24 jugadores que van a estar mañana (viernes).



- El nuevo entrenador de arqueros. Empezamos a trabajar con un entrenador de porteros que llegó ahora y esto hace parte de las opiniones que tengo para desarrollar algunas áreas en el fútbol colombiano. Estamos intentando que la Federación pueda dar unos pasos adelante y tener un grupo de entrenadores residentes, tiempo completo, que piensen en la Federación las 24 horas y todo el año. Hay que trabajar más, es claro que cuando nosotros vemos arqueros de Brasil y de Argentina saliendo a todo el mundo, no veo la razón para que los arqueros de Colombia no tengan las mismas posibilidades. Queremos mantener dos entrenadores a tiempo completo, uno con las categorías mayores y otro con las menores. Le hicimos una invitación a Eduardo Niño para seguir con nosotros y esperamos que esa negociación llegue a un final positivo. Pero la opinión es que la Federación debe profesionalizarse y eso incluye tener profesionales residentes en arqueros, médicos, preparación física, que trabajen por la Federación todo el tiempo.



- ¿Haría microciclos si no tiene partidos en fecha Fifa de octubre? Estamos subordinados a las reglas de Fifa y si no hay partidos amistosos, el derecho de convocar a los jugadores solo para entrenar no es posible. Por eso hay que arreglar partidos. Desarrollar microciclos a nivel de jugadores internacionales no es posible.

- El fútbol que quiere. La Colombia que quiero y que va a empezar el partido no es un equipo pensando en Brasil. Le tenemos mucho respeto y tenemos que ver los puntos fuertes y las debilidades de Brasil, que son muy pocas, pero hay que pensar en Colombia, tomar decisiones para pensar en Colombia, sus jugadores, sus características. Tenemos que adaptar algunas decisiones estratégicas pero al final crear una identidad de equipo nacional de Colombia, que cuando lo vean jugar todos sepan que Colombia es la que está jugando. Cuando vemos a Brasil, puede tener camiseta blanca como en la Copa América, pero sabemos que son ellos. Eso tiene que pasar con Colombia, debemos ganar esa identidad y esa convicción.



- El llamado a cuatro arqueros. Queremos que todos los jugadores de Colombia actúen lo más posible y hay un objetivo que es Copa América. Queremos a todos los jugadores en forma física, técnica y mental muy alta. Pero hay situaciones que no podemos cambiar, hay que reinventar soluciones. Que cuando llegue la necesidad estén los jugadores y que los jugadores estén bien. Tenemos que encontrar una forma que los entrenadores residentes de la Selección puedan trabajar con los menores, trabajar bien con los clubes, hacer un plano de formación y también empezar con los Sub-23, los Sub-20, los Sub-17, un plano que no tiene límites.



- La ausencia de un '10'. El tema del '10' es algo que nos sirve para charlas teóricas, pero no nos puede servir para excusas. La memoria del fútbol es muy clara: Pelé, Maradona, Platini, Zico, Valderrama, Bobby Charlton. Pero la historia del fútbol no se hace solo con esos jugadores: Rivaldo, Garrincha, Asprilla, Figo, también hacen la historia del fútbol y si podemos combinar a esos dos tipos de jugadores el entrenador está feliz. Hay genios solistas que liberan la orquesta, eso es lo que hace mantener viva la pasión y las conversaciones. Estamos mirando a todos los jugadores de Colombia, pero no es el número el que hace al jugador, son los jugadores los que hacen a los números. Lo más importante es quién puede llevar el balón adelante, eso es lo presente. Cuando llegue al presente no es quién eres, sino qué puedes dar y cómo puedes jugar. Yairo Moreno es un jugador con mucho talento, Luis (Díaz), otros... Estoy tranquilo porque quiero encontrar buenas soluciones pero no es posible ponerle un 10 en la camiseta y así hacer un jugador de fútbol, así no se hacen las cosas.



- La alineación. Estamos trabajando para ir un paso adelante de la Copa América, queremos mantener la estructura. En la Copa América es la primera vez que estoy trabajando con los jugadores. Hay que hacer algunos cambios, no está Falcao, no está James, pero vamos a entrar con 11. Esperamos hacer un gran partido.



- ¿Va a usar a Muriel y Zapata? Estarán en el partido, son decisiones normales después de la Copa América. Los jugadores están tranquilos, con mucha ilusión de jugar contra Brasil, no hay oportunidad mejor para nosotros para crecer, ser más fuertes y tener mejor equipo, un rival que tiene jugadores en Europa, que están bien. Es muy bueno poder jugar contra ellos.



- Observación a jugadores de la MLS. Estamos observando a algunos jugadores de la MLS pero también de otras Ligas. Brasil es el campeón de la Copa América, este Brasil que está jugando es el mejor de los últimos años, es un Brasil con mucha calidad y talento, con todos los jugadores trabajando colectivamente y con un cambio de mentalidad. También es un aliciente para nosotros.

- Trabajar con los mejores. Nosotros tenemos muchas ganas de ver siempre a los mejores jugadores en la cancha pero nadie es eterno, la obligación del entrenador es trabajar, encontrar soluciones, las mejores soluciones con aquellos que están listos para jugar. En Brasil, Neymar no estuvo en la parte final del Mundial de 2014. En la Copa América se volvió a lesionar y ellos trabajaron y fueron campeones.



- La ausencia de Arturo Reyes. Hay un grupo de jugadores que estamos mirando para trabajar en el Preolímpico, es un trabajo muy difícil. No era posible que Arturo estuviera acá con nosotros, por eso está Héctor (Cárdenas), trabajando, mirando, observando, y así vamos creando una filosofía para trabajar los jugadores del futuro de Colombia.



- Campuzano y Yairo Moreno. Campuzano necesita jugar, ese es un problema. Yairo es un jugador que muy temprano vi sis calidades, su técnica, está en una etapa de desarrollo y aprendizaje. El año pasado trabajó como carrilero en el equipo y eso me está ayudando mucho. Necesitamos mantener jugadores para cumplir las funciones. Sin eso, es posible ganar algunos partidos, es posible ganar la mayoría de los partidos, pero no es posible salir campeón. Yairo está aprendiendo, los dos aspectos del fútbol, y eso es bueno.



Un partido muchas veces cambia, la afición, las emociones, en el fútbol no hay memoria, hay presente. Entonces la relación con la prensa no es lo más importante, lo más importante es la relación con los aficionados, estamos aquí para trabajar para ellos, hay unos que tienen unas opiniones, otros que tienen otras opiniones y otros que no tienen ninguna opinión, pero hablan. Ustedes dicen lo que creen que es justo. Yo hago lo que creo que es necesario para el equipo. La relación con la prensa es buena.



- La necesidad de obtener títulos. Después de hablar con los jugadores, siento que esa es la inquietud y la ansiedad que ellos tienen, es el esfuerzo que está haciendo el equipo en los últimos años. En Portugal fue así, crecíamos, trabajábamos, pero faltaba un título para sellar la calidad y la capacidad de los jugadores. El sueño es llegar a un título con Colombia y Dios quiera que sea la Copa América del próximo año.



- El balance tras el juego contra Chile en la Copa América. El partido contra Chile podía pintar para un lado o para otro, fue un juego muy cerrado y lo intentamos ganar en los 90 minutos con las decisiones que tomamos, pero esto es fútbol. Los penaltis pintaron para Chile, esperamos que la próxima vez que haya penaltis sea para nosotros. Pero ese fue un partido diferente. El fútbol solo tiene una cosa igual que es el balón, de resto son miles de partidos diferentes. Si jugamos otra vez contra Chile seguro que será un juego distinto. Ese día, nosotros jugamos con mucho corazón, con muchas ganas, mucho sudor, y nos faltó un poco más de orden y disciplina para ser mucho mejores. Eso es lo que queremos hacer ahora, para ser mucho mejores en el próximo partido.



