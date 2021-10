Prográmese: fecha y hora del partido Colombia vs. Paraguay

Tal como lo había insinuado el técnico Reinaldo Rueda, la Selección Colombia cambió de horario para enfrentar a Paraguay en noviembre, en las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.



“Es un tema que ya lo conversamos y se le va a pasar a la Conmebol la solicitud. Consideramos los juegos de noviembre, cuando las características del clima cambian por la época del año. Nuestros jugadores empiezan a vivir un clima frío en Europa e incluso México. Hay muchos factores por considerar para determinar ese horario. Que sea lo mejor para desarrollar un buen juego”, había declarado Rueda sobre el horario del partido.



La Federación acogió el pedido del seleccionador y el partido contra Paraguay, el 16 de noviembre, será a las 6 de la tarde.

Así anunció la Federación la hora de Colombia-Paraguay



La Federación Colombiana de Fútbol informa la fecha, horario y estadio para la próxima jornada de las Clasificatorias Sudamericanas a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, que disputará la Selección Colombia en condición de local.



A continuación, la información detallada del encuentro.



Colombia vs. Paraguay

Día: martes 16 de noviembre

Hora: 18:00 (local)

Estadio: Metropolitano

Ciudad: Barranquilla



Además, este martes también se supo que el partido entre Brasil y Colombia, que es el que sigue en la eliminatoria, será a las 7:30 p. m. hora colombiana.

Rueda y el tema del horario en Barranquilla

Ambiente fuera y dentro del estadio Metropolitano de Barranquilla por el partido Brasil-Colombia por eliminatoria Qatar 2022. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

arranquilla como sede de la Selección Colombia no está en discusión, al menos en lo que queda de la actual eliminatoria. De hecho, un día antes de que el equipo empatara sin goles contra Ecuador, la Federación Colombiana de Fútbol presentó, en medio de un enorme festejo, con presidente de la Fifa a bordo, su nueva sede deportiva.



Sin embargo, el equipo no se ha visto fuerte en Barranquilla. De los seis partidos en los que ha sido local en la actual eliminatoria solamente ganó dos, a Venezuela, en la primera fecha, y a Chile. Y en esa condición tendrá que buscar los puntos que le aseguren la clasificación o al menos el repechaje.



Colombia intentó aprovechar el horario de las 4 de la tarde en esta fecha triple de octubre, uno cercano al de las 3:30 p. m., el que mejores resultados le ha dado históricamente a la Selección. No pudo anotar goles, pero no perdió.



Ahora vuelve al horario de las 6 p. m. en busca de los puntos contra Paraguay, que es un rival directo en la tabla.





