Colombia vs Brasil: así terminó la pelea por el 'rating' entre RCN y el Gol Caracol

Este jueves se llevó a cabo uno de los partidos más atractivos de la eliminatoria suramericana, la Selección Colombia se impuso contra Brasil (2-1) en el estadio Metropolitano de Barranquilla y escaló a la tercera posición de la eliminatoria con 9 puntos.



Los goles de Luis Díaz, en la recta final del partido, pusieron a celebrar a millones de hinchas de la Selección Colombia, que hizo historia al romper una maldición en eliminatoria: nunca había podido vencer a la canarinha.

Barranquilla 16 noviembre 2023. Gol de luis Díaz. Colombia vence a Brasil 2-1, en el estadio Metropolitano Foto: Vavexa Romero / El Tiempo

¿Qué canal ganó la pelea por el 'rating' en la eliminatoria?

Este viernes, se dio a conocer el 'rating' de la eliminatoria suramericana, donde hubo un claro ganador: el Gol Caracol fue el elegido por la audiencia para ver a la Selección Colombia y tuvo un 78 % de sintonía, frente al 22 % de RCN.



Cifra muy similar al último partido de la Selección Colombia, en el que Caracol le gana 4-1 a RCN, a pesar de que el segundo canal decidió hacer un cambio de última hora y tuvo a Eduardo Luis como relator en lugar de Javier Fernández 'el Cantate del gol'



Barranquilla 16 noviembre 2023. Encuentro entre Colombia y Brasil por las eliminartorias de la FIFA. foto Vanexa Romero Foto: Vanexa Romero / El Tiempo

Sin embargo, no ha sido el único ‘partido’ en el que Caracol superó a RCN; en los otros duelos de Colombia en la eliminatoria suramericana lograron tener mayor audiencia que su competidor, que volvió a transmitir en vivo los encuentros clasificatorios rumbo a un Mundial tras varias décadas.



Así las cosas, el Colombia vs. Venezuela tuvo un 67 % de audiencia para Caracol y 33 % para RCN. El encuentro Chile vs. Colombia contó con una sintonía de 72 % para Caracol y 28 % para RCN, el Colombia vs. Uruguay fue 71 % a 29 %. Por último, Caracol logró un 79 % de televidentes en el juego de Ecuador vs. Colombia, frente al 21 % para RCN.

¡NADA CAMBIÓ EN EL RATING!



Caracol le ganó 4-1 a RCN en el rating, igual que en la fecha anterior de Eliminatorias (Anoche 18.70 a 5.30).



¿Es porque el 'Molusco' tiene los derechos desde hace 30 años? Argumento válido... para las primeras jornadas.



Ya no tiene cabida aquello… pic.twitter.com/rSdbGUuGKy — Paolo Arenas (@PaoloArenas) November 17, 2023

