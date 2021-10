Colombia vs. Brasil: por un juego redondo para tumbar al gigante

Se menciona Brasil y el continente tiembla, pero Colombia no puede temblar. Se ven esas camisetas en la cancha, esos nombres, esas figuras, y los nervios, inevitables, se desatan, pero Colombia no los puede liberar. Brasil es el rival que nunca se quiere enfrentar, el que parece que gana antes de jugar, pero Colombia no puede perder antes de nada. También tiene sus nombres, sus figuras, su deseo de dar batalla, y juega en su casa, como para que el orgullo y el público ayuden. Ah, y aunque parezca un partido perdible, Colombia no está para perder.



(Le puede interesar: Reinaldo Rueda: 'Queremos esos 6 puntos y vamos a jugar por esos 6 puntos')

Este es el partido de la máxima exigencia, de la máxima concentración. El partido que prohíbe los pasos en falso. Es el líder de la eliminatoria el que estará en frente, el que lleva 27 puntos en la tabla de posiciones y no ha perdido, ni empatado, el que tiene a Neymar como maestro de la cancha, y a Tite como maestro del banquillo. Es ese Brasil que siempre es capaz de destrozar, de desmembrar a sus rivales si se lo permiten, si lo torean. Pero no siempre es así. No hay que entrar en pánico colectivo.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Díaz, figura de Colombia contra Brasil. Foto: AFP

Brasil es un gigante que se puede caer

Ya Venezuela demostró, el jueves, que a ese gigante se le puede hacer una zancadilla, se lo puede poner contra las cuerdas, amenazarlo, ponerlo a sufrir un rato, desesperarlo. Y eso puede ser suficiente mientras no se despierte la bestia, como pasó ese día. Brasil también demostró que no siempre es un depredador, que puede pasar sustos, momentos de letargo, y ahí es cuando toca lanzar el zarpazo.



(Lea además: Meluk le cuenta... (Zapata, Andrade y el déficit en la tabla))



En la Copa América reciente, Colombia le dio batalla, jugaba el partido perfecto, defensivo pero perfecto, y ganaba con la cabriola de Luis Díaz, pero el resultado se esfumó, por el azar, por el árbitro Pitana, porque es Brasil, o por lo que sea, y se perdió un partido que entonces sí era perdible. Una confirmación de que a ese rival toca jugarle sin excesos de confianza y sin excesos de desconfianza.



Reinaldo Rueda no quería pensar en Brasil hasta no salir de la guerra en Montevideo. Pero ya llegó la hora, y el breve tiempo que tuvo fue para tomar las decisiones, las mejores, y son varias: para decidir quién juega de Cuadrado, el ausente por amarillas; para resolver si en ataque le da el voto de confianza a Falcao o a Duván; para determinar si Borré vuelve a ser un delantero cerquita del ‘5’; para definir si juega para defender o defiende para jugar.

Rueda prepara un partido redondo

Facebook Twitter Linkedin

Brasil vs. Colombia Foto: EFE

Tiempo es lo que no hay. La eliminatoria vuela. De Montevideo a Barranquilla, apenas una práctica de recuperación y una práctica de fútbol, y ya, hora de a resolver, como si eso fuera suficiente para jugar el partido más difícil de la eliminatoria y con tanta necesidad a cuestas. Así que el partido espejo es el de la Copa América. A eso se podría aferrar Rueda.

(Lea también: ¿Qué hizo Venezuela para darle un susto a Brasil?)



Eso sí, los jugadores tendrán que sacar la casta. La fuerza interior. Poner los cinco sentidos en un partido que no admite que sean solo 4 o 3 sentidos.



Wílmar Barrios ya anticipó: “Esperamos hacer lo nuestro en casa frente a Brasil y Ecuador. Solo es cuestión de rendir y de ganar los tres puntos en dos partidos que no serán fáciles”, lo dijo con ese tono de confianza que necesita todo el equipo, esa confianza disfrazada de precaución, porque este es el partido de los riesgos, y hay que correrlos. El rival es fuerte, es gigante, pero también se puede caer.



Estadio Metropolitano

Hora: 4 p. m.

TV: Canal Caracol





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET​

Más noticias de deportes

-El plan con el que Colombia enredó a Brasil en la Copa América



-David Ospina ya es una leyenda de la Selección Colombia



-Johan Mojica: 'Haremos un partido inteligente'