Meluk le cuenta...(eliminatoria para clasificar, no para jugar bonito)

Lo digo sin pena, porque no hay que tenerla: no sigo la eliminatoria para ver ‘buen fútbol’, ni ‘juego bonito’, que eso es más relativo que E=mc².



Veo la clasificatoria del Mundial de Catar 2022 para saber si la Selección Colombia clasifica, que es nuestro caso, lo que nos importa en esta esquina del planeta.



Les recomiendo eso: es un cambio de disposición anímica positivo. Seguro que sí. Un consejo de vida futbolero que les doy de bacán.

Colombia Brasil por eliminatoria mundialista en Estadio Metropolitano. Cero a Cero.

No se hagan mala sangre, no se saquen bilis verde por haber logrado un puntazo en Montevideo, el jueves pasado, o por haber empatado contra la todopoderosa Brasil, que apenas ayer en Barranquilla por primera vez no gana en esta eliminatoria.



Su cuenta perfecta, su pleno de victorias se paró con el 0-0 contra Colombia: por primera vez dejó de ganar dos puntos en esta, y eso que tuvo las mejores opciones para ganar un partido en el que otra vez el portero David Ospina fue la inmensa figura del juego, el artífice del punto, el salvador de Colombia.

David Ospina, una leyenda y clave en el empate

Ospina, en acción en el partido contra Brasil.

El rey David paró tres pelotas fundamentales: una, al determinante minuto 4, comenzando el juego, que ahí se pudo poner a contramano de entrada, en una voladota a un tiro al ángulo de Neymar; otra, al minuto 76, cuando se estiró para desviar un tiro cruzado y rastrero a la derecha, y la tercera, en el minuto 83, cuando el tiempo se vuelve una soga en el gaznate, en un brinco y manotazo de gato desvió un balón que, a dos metros, le pateó Antony por el centro del arco.



Brasil fue amo y señor del primer tiempo; control de balón, circulación, posición en campo de Colombia y las opciones: además de esa volada de Ospina, tuvo dos opciones inmejorables: un puntazo que sacó Paquetá a un milímetro de la raíz del vertical –disculpen mi exageración, ¡porque pasó a 5 milímetros!– y un remate franco que elevó Fred.



Ese balón cayó en el puente Pumarejo. Pero Colombia sacó el cero en el arco. Eso fue lo determinante. Les repito mi recomendación de amigo: vean la eliminatoria para sacar el resultado, para ver si clasificamos.



Es lo mejor y, quizás, realista. En el segundo tiempo, más allá de los cambios de nombres ficha por ficha, puesto por puesto que hizo el DT Rueda (como siempre), la orden estratégica, no táctica, que hizo que Colombia se sacudiera del dominio absoluto, especialmente en 20 minutos, fue adelantarse en el campo 20 metros y pelear más lejos de su propio arco la tenencia de la pelota sobre una Brasil que hizo todo el gasto en el primer tiempo.

Ecuador, Perú y Chile son los rivales

Colombia, nosotros, estamos para pelear del cuarto al sexto puesto del barrio. Históricamente ha sido así, pero quizás por ese chauvinismo y patrioterismo tan nuestro creemos que estamos para ganarle a Brasil, Argentina y Uruguay siempre. Y la realidad es otra: a Brasil nunca le hemos ganado en una eliminatoria y a los del Río de la Plata los vencemos ocasionalmente y casi cada vez que pasa el cometa Halley.



Las tres grandes selecciones Colombia de Maturana y ‘Bolillo’ Gómez de los años 90 fueron a tres mundiales sin enfrentar a Brasil en sus eliminatorias, como tampoco la enfrentamos para ir a Brasil-2014, ¡el ‘Mundialazo’ del que ellos nos eliminaron!



Solamente pudimos clasificar a Rusia cruzándonos con Brasil y gracias, entre otras, a un empate contra ellos en Barranquilla. Nuestros rivales son otros: Ecuador, Perú, Paraguay y Chile. Por eso, el jueves, en casa, TOCA vencer a Ecuador, ganarle SÍ O SÍ: ese sí es uno de nuestros clásicos, un duelo de nuestra talla de ropa. Si no le ganamos a Ecuador de nada servirán los puntazos contra Uruguay y Brasil que ganó Colombia, que ganó Ospina.



Sigo la eliminatoria para ver si clasificamos, no para ver si jugamos lindo. Se los recomiendo desde el corazón y desde la razón...



