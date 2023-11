Colombia vs. Brasil: agrandados, como zapato de gamín (Meluk le cuenta)

Perogrullo es un personaje de la invención popular de conocimientos simples e ideas romas, que expresa cosas evidentes, sabidas y conocidas que resulta hasta tonto decirlas.



Perogrullo anda suelto en Barranquilla. Muerde una arepa de huevo y repite que es mejor ganar que perder contra Brasil, en el quinto juego de la Selección Colombia en la eliminatoria del Mundial del 2026.



Pasa un sorbo de guarapo y dice que hay que atacar bien y defender mejor porque la clave del fútbol es el “equilibrio”. No satisfecho, pide una carimañola con suero y prosigue: “Brasil no tiene a Neymar ni a Casemiro ni al portero titular ni a Gabriel Jesús y empató con Venezuela. ¡El técnico es un encargado! Es el peor Brasil de la historia, y como ganar es mejor que empatar y empatar es mejor que perder, pues ‘la vaina esta mamey’: si Colombia no gana no le ganará nunca!".

Néstor Lorenzo vs. Fernando Diniz.

Este Perogrullo es, además, populista: insiste en su parloteo que ya es hora de ganar, ya es hora de ser grandes, que suena igual a los universales de ya es hora de acabar las guerras, ya es hora de dar seguridad, ya hay que acabar el hambre...



Los colombianos, y más en fútbol, somos más agrandados que el zapato de un gamín. Hay que poner las cosas en proporción: Brasil es Brasil, una potencia siempre dura así juegue con un equipo sin todos sus estelares.



El dizque ‘peor Brasil de la historia’ tiene la delantera del Real Madrid, el portero del Liverpool, el lateral del Tottenham líder de Inglaterra, al central del PSG líder de Francia, a los punteros titulares del Barcelona y el Arsenal... ¡Vayan viendo!

Colombia vs. Brasil

¡Los únicos nuestros de ese nivel son Luis Díaz, titular del Liverpool y, aunque les reviente a muchos, James Rodríguez y Yerry Mina por sus pasados!



Colombia tampoco tendrá al que fue su mejor jugador en su último partido: el suspendido Jhon Arias, ficha clave en el rompecabezas ya armado por el técnico Néstor Lorenzo, que, pues no ha sido campeón de la Libertadores como sí lo es Diniz, el encargado de este Brasil.



Jugar con tres zagueros y laterales me parece riesgoso: ojo que está el ‘Aguilucho’ Vinicius y a los laterales de Colombia ya los arreglaron la dizque ‘peor Uruguay de la historia’ hace apenas un mes en Barranquilla.



Además: la cuenta mínima para cada una de las fechas dobles es de 3 puntos. Dos empates descuadran la caja. Colombia, como Venezuela, ya le ha empatado a Brasil varias veces. El martes sigue Paraguay en Asunción y ya se completará el primer tercio de esta eliminatoria ampliada al que hay que llegar con al menos 9 puntos: hay 6.



Perogrullo, el populista, tiene puesta la camiseta de Colombia y, excusándose en que no es mediocre, grita que a este Brasil se le gana tan fácil como cuando el loro come papita.



Ojalá, con todo el corazón de hincha, Colombia le gané por primera vez a Brasil en una eliminatoria, que puede pasar si se juega con acierto y fortuna, pero no será por esa falacia de que ellos son tan malos y nosotros, tan buenos; como lo creen los 'analistas de obviedades' y agrandados como zapatos de gamín.



Meluk le cuenta



GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

@MelukLeCuenta

