Con la obligación de conseguir una victoria para conservar las remotas posibilidades que aún tiene de clasificarse, la selección colombiana recibirá este jueves en Barranquilla a Bolivia en la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar.

Colombia -que está en el séptimo lugar en la tabla de posiciones a cuatro puntos del cupo a la repesca, que actualmente ocupa Perú, y a cinco de Uruguay, que está en la cuarta casilla- intentará dar un revulsivo al ataque con el buen momento que viven Luis Díaz en el Liverpool y Luis Sinisterra en el Feyenoord.



Le puede interesar: (¿Podrá la Selección Colombia clasificar al Mundial de Catar? Análisis)



También llegan en un momento positivo de la temporada Luis Fernando Muriel, del Atalanta y Luis Suárez, del Granada. También aparecen en esta convocatoria y se espera que jueguen juntos los centrocampistas James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, que pueden tener la llave para abrir la puerta de la creatividad que el equipo perdió hace meses.



Una baja sensible será la del defensor del Everton, Yerry Mina, por una lesión, por lo que Rueda deberá escoger entre Carlos Cuesta y John Lucumí, ambos del KRC Genk, para acompañar en el centro de la defensa a Davinson Sánchez.



El ya eliminado equipo de Bolivia, que arribó en las últimas horas a Barranquilla, no podrá contar para este partido con su capitán y goleador histórico Marcelo Martins Moreno por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que la capitanía la llevará el mediocampista Moisés Villarroel.



Para el técnico de La Verde, el venezolano César Farías, ante Colombia su equipo no va "a regalar nada" y jugará "con el convencimiento que podemos hacer un gran partido". Farías aseguró que el equipo que presentará será un grupo de jugadores "con experiencia" y que, a pesar de que muchos pertenecen a una nueva generación de futbolistas, ya tienen rodaje en partidos internacionales.

Alineaciones probables

Colombia: David Ospina; Juan Guillermo Cuadrado, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez, Yairo Moreno; Mateus Uribe, Wilmar Barrios, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Fernando Muriel. Seleccionador: Reinaldo Rueda



Bolivia: Guillermo Viscarra; Marc Enoumba, Luis Haquín, Jairo Quinteros, José Sagredo; Franz Gonzáles, Moisés Villarroel, Ramiro Vaca, Roberto Carlos Fernández; Jaume Cuéllar y Bruno Miranda. Seleccionador: César Farías



Le puede interesar: ('Hay que tener la convicción, pero sin autoengañarnos': Reinaldo Rueda)



EFE