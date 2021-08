La molestia de Jhon Córdoba por la convocatoria de la Selección Colombia

Los regresos y las bajas por lesión son novedades en el frente de ataque de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia, Paraguay y Chile.



Tal vez pueda interesarle: (Eliminatorias: colombianos de la Liga Premier no serían prestados)

Sin Duván Zapata, por lesión, y Alfredo Morelos, Reinaldo Rueda barajó de nuevo las cartas para armar una nueva delantera en la Selección. Se mantienen Santos Borré, Luis Muriel y Miguel Borja, con la inclusión de Roger Martínez, del América de México y el regreso de Radamel Falcao García, del Galatasaray.



A pesar de que también hace parte de las novedades en ataque el extremo del Feyernoord, Luis Sinisterra, hombres como Fernando Uribe, que estuvo en el 'morfociclo' de Rueda hace un par de semanas y Jhon Córdoba, del Krasnodar ruso, no hicieron parte del nuevo ataque 'tricolor'.



Lo invitamos a leer: (Así va la Liga: Bucaramanga no pudo en casa contra el Huila)



Justamente Córdoba manifestó en Twitter su inconformidad con su ausencia.



"Ya uno no sabe ni que pensar", escribió el delantero en su cuenta.



Córdoba, que tampoco estuvo en la Copa América, viene de jugar en el Hertha de Berlín y en este mercado de pases se unió al FC Krasnodar de Rusia.



DEPORTES