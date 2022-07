Después de la victoria 4-2 ante Paraguay, la Selección Colombia femenina enfrenta hoy a Bolivia, a las 7 p. m. (TV de Señal Colombia), por la segunda fecha del grupo A de la Copa América, que se desarrolla en el país.

Las dirigidas por Nelson Abadía saltarán a la grama del estadio Pascual Guerrero, de Cali, con el objetivo de doblegar a una Bolivia liviana y diezmada, que viene de caer 1-6 ante Ecuador en su primer compromiso.



Para el duelo en el que parte como clara favorita, por el recorrido de sus jugadoras y el tiempo de trabajo del plantel, Colombia llega con varias novedades. La defensora Carolina Arias, quien viene de perderse el debut del equipo por dar positivo para covid-19, ya se encuentra sin síntomas de la enfermedad.



Liana Salazar y Gabriela Rodríguez, las otras dos jugadoras descartadas contra Paraguay por coronavirus, no estarán disponibles hoy.



Todo listo para el Colombia vs. Bolivia de la Copa América Femenina.

Alineaciones

𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝗮𝗱𝗮𝘀 📋



Las once de Bolivia 🇧🇴 y Colombia 🇨🇴 para su compromiso por la Fecha 2 del Grupo A ✅#CAFem #VibraElContinente pic.twitter.com/9DPtQ5kiX4 — Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2022

Minuto a minuto

El compromiso está a instantes de iniciar.



Todo listo en el estadio Palmaseca para el primer partido de Bolivia y Colombia en Copa América Femenina.

