Colombia desafía a Argentina: un nuevo punto de partida

El fútbol es como un periódico: el partido de ayer ya no importa, el juego que sigue lo es todo. Por eso, el buen triunfo de la Selección Colombia 0-3 contra Perú, en Lima, del jueves pasado, es un recuerdo que parece ya muy lejano. El desafío inmediato es ya, este martes a las 6 p. m. en Barranquilla (TV de Caracol), contra la siempre peligrosa y poderosa Argentina, que cuenta con el mejor futbolista del planeta: su capitán, Lionel Messi.

El sexto partido de la eliminatoria del Mundial (aunque se juega la fecha octava, hay dos aplazadas por la pandemia de covid-19) representa ‘el examen’ a aprobar para Reinaldo Rueda, el entrenador que recién se reestrena en la Selección Colombia, pues enfrenta a Argentina, el segundo de la tabla, y no a Perú, el último.



(Lea también: Jugadores de Brasil deciden disputar Copa América)



La victoria en Lima es un impulso innegable para este martes, pues el equipo volvió a la pelea por la clasificación, redujo el negativo en la diferencia de gol y, lo clave, fortaleció el ánimo y la seguridad en sí mismos de los jugadores. No se puede perder la cabeza ni el sentido de la proporción: Perú fue un rival de peso mosca, mientras que Argentina en la báscula es un evidente peso pesado.



“El juego de Colombia y el resultado (contra Perú) ayudan a fortalecer el ánimo. Hay que tener los pies en la tierra, porque enfrentamos a una Argentina fuerte. Debemos tener mucha concentración, buen fútbol y jugar con intensidad”, dijo Rueda.

Facebook Twitter Linkedin

Reinaldo Rueda Foto: YouTube

La presencia de Messi, el peso general de Argentina y jugar de local hacen que el partido para Colombia sea una prueba absolutamente diferente y más peligrosa.



Frente a la opción de alinear a los mismos jugadores titulares del triunfo sobre Perú –bajo la vieja premisa de que equipo que gana no se cambia–, se especula con al menos un cambio en la formación con la entrada de un volante de marca más, ya sea Wílmar Barrios, Jefferson Lerma o Sebastián Pérez. Esa conjetura apunta a que saldría de la formación el atacante Luis Muriel.



¿Por qué un volante de marca más? Por Messi. “Evaluamos todas las situaciones. Es cuestión de revisar las bondades del rival y de cómo van a reaccionar nuestros hombres. El estilo de juego no pasa por alterar el sistema. Con Messi hay que tener todas las situaciones analizadas por su gran diferencia. Muchos (jugadores de Colombia) lo han enfrentado, lo conocen. Hay que hacer un juego de solidaridad colectiva”, explicó Rueda.



(Además: Ecuador y Perú, con la urgencia de ganar)



Del otro lado, Lionel Scaloni, el entrenador argentino, no se inmutó: “Los partidos de Messi siempre son con dos o tres rivales siguiéndolo. Es muy difícil no marcarlo zonalmente: es un poco de lo mismo. Vamos a ver si (Colombia) repite equipo, si cambia algo. Para nosotros la marca de ‘Lio’ es algo a lo que estamos acostumbrados, que ya lo tenemos asumido”. Obvio.



Para Colombia será un partido de teóricos lugares comunes: mantener el orden y ser un equipo corto, es decir, de poca distancia entre líneas, entre sus jugadores. Un juego para mantener la concentración y la solidaridad, ser sólidos en los duelos individuales y efectivos en el ataque.



Colombia tiene 7 puntos. Una victoria lo dejaría con superávit de un punto sobre la cuenta mínima de llegar a 27 puntos para clasificar directamente o disputar la repesca. Pero esa puede ser la cuenta de la lechera, pues ¡a Argentina no se le gana en Barranquilla hace 28 años! Después de 1993, Argentina ganó tres juegos y Colombia logró un empate. En ese contexto, empatar no sería un mal negocio para Colombia, así quede un punto abajo de la cuenta mínima. La eliminatoria es una carrera de largo aliento.



(En otras noticias: Titanes, el gran dominador del baloncesto colombiano)



Además, Argentina ha sido muy fuerte de visitante: los dos partidos que ha jugado fuera de casa los ganó (1-2 a Bolivia y 0-2 a Perú): fue inteligente, no se excedió en el gasto físico y fue certero en el ataque.



El fútbol es como un periódico: el ayer no vale. Ojalá el titular de mañana sea de fiesta para Colombia.



Gabriel Meluk

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta