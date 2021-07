Colombia no se rinde y se une para vencer a Argentina

¡Hay que ganar! Esas tres palabras, cortas y poderosas, deben sonar fuerte en la cabeza de cada jugador de la Selección Colombia antes de pisar el césped en Brasilia. Hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar... que suene, que retumbe, que lo interioricen y se lo aprendan de memoria. Porque hay que hacerlo contra la Argentina de Lionel Messi, es decir, contra lluvia, viento y trueno. Hay que hacerlo para estar en la final de la Copa América de Brasil. ¡Hay que ganar! El juego comenzará a las 8 p. m. y se verá por Caracol, RCN, Directv Sports y Win Sports +.

La misión aún no está cumplida para Colombia. Faltan dos pasos gigantes para concretar esa proeza que por 20 años se ha escapado de las manos, o de las piernas, de la Selección; eso de ganar, de sentirse ganador, de sonreír como ganador y levantar otra bendita Copa América. Por ahora, Colombia afronta el penúltimo obstáculo. Y es uno grande. Una montaña: el equipo de un Messi que es daga y escudo a la vez. Pueda que esta Argentina no sea la mejor ni la peor. Pueda que no sea tan sólida ni tan liviana. Pueda que no convenza ni decepcione. Pero ese equipo de puntos medios es Argentina, y eso implica que toca ir con cuidado.



Juan Guillermo Cuadrado reaparece con la Selección Colombia. Foto: AFP

Hace menos de un mes, Colombia salió airoso. Empataron 2-2 en la eliminatoria. Fue un partido en el que la Selección pasó del pavor a la gallardía. Salió a jugar como en pies descalzos, recibió dos goles, y terminó atacando como si fuera una caballería, logrando el empate. Así es esta Colombia de Reinaldo Rueda, luchadora. Es un equipo que no resigna el sudor. Un equipo cuyos delanteros –como Borré– lucen como defensores, y los defensores –como Mina– lucen como delanteros. Un equipo que a veces se cohíbe y a veces se libera. Un equipo que se atora con los goles falsos, los que no concreta. Pero así mismo, es un equipo que no se rinde, uno que si algo promete, es batalla.



Ya lo advirtió Cuadrado, quien dijo que esto será como una final, y aunque suena a retórica, es verdad, porque ganar es lo que importa. “Hemos llegado hasta acá y no vamos a ahorrar esfuerzos. Va a ser una bendición poder jugar el partido. Sabemos lo que representa Messi, pero no es solo él”, dijo Cuadrado.



Así que Messi y los suyos no tienen nada garantizado. La montaña se puede trepar y conquistar, incluso evitando los penaltis, que llegarán si hay empate en los 90 minutos. Para eso está Ospina, Ospina el héroe, Ospina el guardián. Ospina el gran capitán. Para eso están Mina y Dávinson, para levantar una fortaleza impenetrable, anti-Messi. Para eso están Muñoz y Tesillo, para demostrar que sí son. Para eso están Barrios y Cuéllar, los más valientes de los valientes. Para eso está Luis Díaz, el artista de la izquierda, y Cuadrado, el artista de la derecha. Y para eso están, también, los delanteros, goleadores que andan con los goles en desuso. Debe ser que los están reservando justo para hoy, para este partido, cuando lo que está en juego es el paso a la final.



El recorrido hasta ahora ha sido de altibajos. Colombia ha vivido de la euforia de vencer a Ecuador al drama de no poderle anotar a Venezuela, al susto de caer contra Perú, al engaño del partido casi perfecto y perdido contra Brasil, para rematar con ese empate contra Uruguay que derivó en la épica, que también es una forma de la justicia. Por eso, el equipo llega reanimado de confianza, de orgullo, de decisión.



Cuadrado, el símbolo de todos, el ausente en el pasado partido, lo dice en palabras concretas y animosas: “Vamos a dar el 200 por ciento. Nuestra ambición es poder estar en la final, vamos a enfrentar este partido con esa ilusión. Tenemos la fe y la confianza”.



Argentina ha tenido una cabalgata un poco más imponente. Primero empató con Chile, y ahí se despertó. Superó a Uruguay, a Paraguay y a Bolivia. Ya en cuartos de final, cuando se cruzó con Ecuador, tuvo sus dificultades. Necesitó que Messi, siempre Messi, lo rescatara. Ganó 3-0 y no parecía. Messi dijo al final de ese partido que Colombia era un equipo difícil. “Una selección dura, con jugadores buenos, de experiencia, buenos arriba, defienden bien y salen a la contra rapidísimo”. Debe ser que ya sabe que para vencer tendrá que sacar lo mejor de su repertorio.



Es el momento. La Selección Colombia llega a su cita especial, y el coro ya debe estar sonando, fuerte, constante, poderoso: hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar...

Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

