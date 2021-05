Partido Colombia vs. Argentina podría cambiar de sede

El partido de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022 en el que la Selección Colombia hace las veces de local en Barranquilla contra Argentina el próximo 8 de junio podría cambiar de sede.



Los problemas de orden público que vive el país forzarían a que el compromiso no se dispute en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, sino que se dispute en otra ciudad por definir.



Se conoció que hay varias propuestas y una de ellas es que se inviertan la localía, que el partido se dispute en Argentina y el de regreso en Colombia.



Otra idea es que se dispute en Miami. Ya un empresario hizo los contactos y puso a disposición su oficina para comenzar a trabajar sobre esa posibilidad.



De igual manera, se podría estudiar la posibilidad de que el crucial compromiso se dispute en Lima, Perú.



Si bien existen esas opciones, por el momento no se ha tomado una decisión sobre el tema.



DEPORTES