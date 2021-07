'Tenemos la convicción de que podemos ganar': Juan Guillermo Cuadrado

Colombia enfrenta a Argentina este martes por un cupo a la final de la Copa América. A diferencia del partido contra Uruguay, Reinaldo Rueda podrá contar con una de las figuras de la selección: Juan Guillermo Cuadrado.



Lea las declaraciones del volante, quien no estuvo en el partido de cuartos de final por suspensión.

Vivir el partido en la tribuna. Desde la tribuna se vive diferente. Quise vivirlo como si estuviera jugandolo, ayudándoles, hablándoles. Obviamente ver la unidad del grupo en el terreno te contagia. Es eso lo que debemos mantener, la unidad de equipo para enfrentar a Argentina.

No estaba sufriendo, estaba tratando de ayudar en lo que podía, posicionar, sufrí un poco en los penales. Estaba muy confiado en lo que habíamos trabajado. Se vio en la seguridad de los que cobraron.



Qué debe mejorar Colombia. Sabemos que es una de las mejores selecciones de América, creo que nos hemos preparado de la mejor manera. Debemos mantener esa unanimidad, dar lo mejor por el compañero. Tenemos que mantener esa unidad, así podemos hacerle daño.



Evolución desde la eliminatoria contra Argentina. Tenemos una experiencia de ese partido, de todo lo que nos pasa aprende. Será un partido diferente. Cuando te hacen goles tan rápidos, en Barranquilla, con ese calor, siempre es mucho más el esfuerzo. Partir de una defensa sólida y no traicionar nuestro estilo de juego, tratar bien la pelota, eso va a ser un arma.



Tramite del partido. Será un partido muy difícil, es una final. Hemos llegado hasta acá y no vamos a ahorrar esfuerzos. Va a ser una bendición poder jugar el partido. Sabemos lo que representa Messi, pero no es solo él. Son varios jugadores que pueden hacerte daño.



La final. Estar aquí ya es una final, vamos a dar el 200%. Nuestra ambición es poder estar en la final, vamos a enfrentar este partido con esa ilusión. Tenemos la fe y la confianza.



Trabajos con Daniel Muñoz. Hemos estado tratando de mejorar, no venimos jugando juntos mucho como con Stefan o Arias. Es tratar de ayudarlo en la marca y cuando se da el ataque, dejarle la oportunidad de sorprender tirándome al medio.



Significado. No hemos estado muchas veces en instancias finales, es una bonita oportunidad. Vamos a enfrentar el partido con esa ilusión, creemos que podemos. Tenemos el potencial de hacerle partido a Argentina.



Las claves para ganar. Si hacemos buena posesión de pelota, tendremos más opciones de generar peligro. Seguramente por las bandas hay opciones. Más allá de las bandas o el medio, es tener la convicción de que podemos ganar, de poder hacer un buen resultado.



