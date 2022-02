El partido entre Chile y Argentina en el Estadio Municipal Zorros del Desierto, de Calama, correspondiente a la anterior fecha de la Eliminatoria Suramericana, dejó noticias para la Selección Colombia. Cuatro de los jugadores más referentes de la selección local se suman a la ya conocida ausencia del astro Lionel Messi.



Para el duelo de este martes primero de febrero, la vigente campeona de América no podrá contar con Nicolás Otamendi, Rodrigo de Paul, Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes, figuras del equipo titular.



Tanto el zaguero central como los mediocampistas y el lateral izquierdo fueron amonestados en eses compromiso disputado en territorio chileno y tendrán que cumplir con una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas.



Otamendi podría ser sustituido por Lucas Martínez Quarta, por Tagliafico estaría Marcos Acuña, mientras que con De Paul y Paredes habrá que improvisar pues Giovani Lo Celso es el único reemplazante natural en la primera línea de volantes, de acuerdo con las valoraciones del seleccionar argentino Lionel Scaloni, que prácticamente tendrá un equipo nuevo o alterno.



Será a su vez una buena posibilidad para Colombia de enfrentar a un rival que presentará grandes bajas.



A pesar de llegar clasificada al partido ante la Selección Colombia, Argentina buscará mantener su racha de 28 encuentro sin conocer la derrota Su última caída fue ante la Selección de Brasil en la Copa América 2019.



ELTIEMPO.COM