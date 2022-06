Colombia fue de más a menos en su papel de sparring de Arabia Saudí, en Murcia (España), en un partido que, para la estadística, quedará registrado como victoria. El 1-0 de este domingo hay que tomarlo como lo que es: 90 minutos de prueba para un grupo que apenas comienza a buscar su espacio.



(Le podría interesar: Colombia vs. Arabia: vea el gol de Rafael Santos Borré en el amistoso)

El equipo experimental de Colombia, empezando por su cuerpo técnico, tuvo algunos puntos altos. Uno, Rafael Santos Borré, que ratificó que lo de su buena temporada en el Eintracht Frankfurt, con título de Europa League incluido, no fue casualidad.



Una de las críticas a Reinaldo Rueda había sido la forma como utilizaba a los delanteros, alejándolos en muchos casos de su zona de influencia. En el caso de Borré, llegó a jugar casi de volante de recuperación por cumplir labores tácticas y eso lo dejaba muy, muy lejos del arco.



Cárdenas, quien lo puso a debutar en el Deportivo Cali, hizo la fácil: tirarlo de ‘9’. Y Borré respondió con gol, rapidito, a los 9 minutos, con un toque en el centro del área en una jugada muy rápida, con participación de Jhon Arias y Eduard Atuesta.



Justamente, Atuesta fue otro de los puntos altos de esta Selección. El jugador de Palmeiras ha ganado muchísimo orden con respecto al voluntarioso que estuvo en el Preolímpico de 2020 con Arturo Reyes. Juega por el centro y lo hace bien, y también aporta por la banda.



(No deje de leer: James Rodríguez ya tendría un 'nuevo amor': esto es todo lo que se sabe).



Uno de los dos mundialistas convocado por Cárdenas, Éder Álvarez Balanta, se destacó jugando como mediocampista central, una posición muy distinta a la que en su momento lo puso José Pékerman. Y también cumplió José Luis Chunga, que se vio sólido y demostró que con continuidad puede ser unas de las opciones para la Selección.



Del funcionamiento del equipo no se puede decir gran cosa, con la salvedad de que esta nómina completa se conoció hace apenas un par de días. Incluso, sorprendió que una línea que ya ha trabajado junta, la zaga compuesta por Muñoz, Lucumí (en el segundo tiempo), Sánchez y Yairo Moreno, haya cometido algunos errores por falta de concentración.



Cárdenas probó algunas variantes, como pasar a Daniel Muñoz de lateral a volante, una posición en la que ya jugó en la época de Osorio en Nacional. Pero en general no había tiempo para inventar.



En ataque, el equipo fue de más a menos. De llegar con mucha claridad en el primer tiempo, con desborde y velocidad, le costó mucho en la segunda etapa, en parte por los ajustes defensivos de los árabes, y en parte por la falta de precisión. Solo creó una opción de gol en el segundo tiempo, que Óscar Estupiñán, que había entrado por Álvarez Balanta, tiró al cuerpo del arquero Mohammed Al Owais.



Lo que en su momento sufrió Borré, jugar alejado del área, esta vez le pasó a Luis Javier Suárez, quien no se vio cómodo como extremo. Fue el primer cambio: en su lugar entró el ''Cucho' Hernández, quien se vio alegre, pero ya no tenía tantos espacios.



(Además: Video: Luis Carlos Chía, líder de Vuelta a Colombia, atropella a su esposa).



Fue un partido experimental y así hay que tomarlo, como para que Amaranto Perea, el asistente del nuevo técnico, Néstor Lorenzo, tome apuntes de lo que puede encontrar para comenzar su trabajo, después de julio, cuando termine su vínculo con Melgar de Arequipa. Borré, el que más esperaba esta oportunidad, respondió.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc