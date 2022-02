La Selección Colombia femenina tuvo su segundo fogueo contra Argentina, y otra vez con empate, tal como pasó el fin de semana.

Esta vez se enfrentaron en Bucaramanga, en partido que terminó 0-0. El domingo, en Cali, empataron 2-2.



En esta oportunidad, el equipo colombiano no pudo encontrar la vía del gol, aunque creó las opciones, tres en el primer tiempo.

Una de las oportunidades fue en un remate de Catalina Usme desde el borde del área, tras rechazo de la arquera argentina, y la pelota pegó en el horizontal.



También lo intentó Liana Salazar, con un taco que resultó muy suave. Luego, hubo un doble cabezazo en el área, entre Usme y Mayra Ramírez, pero la pelota se fue desviada.



Argentina atacaba muy poco, se dedicaba a defender, y Colombia adelantó sus líneas, con presión alta para provocar los errores gauchos.

Segundo tiempo, sin goles

La parte final fue floja para Colombia. Tuvo el dominio de la pelota, pero no creaba mayor peligro.



Sin embargo, no sufrió atrás porque Argentina no generó opciones. El equipo colombiano pudo irse ganador con un tiro libre de Usme a los 3 minutos, pero lo atajó la portera.

La opción más clara fue en un centro de Usme que se fue al arco y pegó en el poste, en el rebote le quedó a Liana Salazar que remató de cabeza y falló con el arco solo.



Al final, otro empate en esta preparación para la Copa América de mitad de año. Colombia no vence a Argentina desde la Copa América 2010, fue 1-0 con gol de Ingrit Vidal.





