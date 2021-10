Colombia va por una gesta histórica contra Uruguay

Sigue Uruguay, y después Brasil y luego Ecuador, pero primero Uruguay, es lo inmediato para la Selección Colombia en la eliminatoria, es el reto de hoy –es el hoy–, aunque no se pueda dejar de mirar de reojo, y con ansiedad y con nervios, lo que viene más adelante, los dos siguientes partidos de esta triple jornada, sobre todo ese de Brasil, pero sigue Uruguay, Uruguay, Uruguay, y Colombia solo puede pensar en eso, un desafío que tiene mucho de revancha y de historia y de necesidad para la Selección.



(Le puede interesar: Rueda habla de la 'gran tentación' que quiere evitar en la Selección)

Otra vez Colombia tendrá en frente esa camiseta celeste, ese peligroso celeste. Ese equipo que como aplanadora ganó 0-3 en Barranquilla en noviembre de 2020, abriendo una herida sin anestesia y de lado a lado en el corazón de la Selección. Ese equipo, el de Suárez y Cavani, el de Godín y Valverde, el que dirige ese técnico al que llaman maestro Óscar Tabárez, ese Uruguay aguerrido, corajudo y vehemente, ese al que Colombia no vence en Montevideo desde 1973, ese es al que toca intentar ganarle, y no solo por orgullo y por desquite, sino porque la tabla amenaza como una guillotina y toca tomar un respiro. Ah, y claro, porque siguen dos rivales duros como Brasil y Ecuador, pero sobre todo Brasil, aunque por ahora no se quiere hablar sino de Uruguay, Uruguay, Uruguay...

Facebook Twitter Linkedin

Selección Colombia vs. Uruguay en su paso a las semifinales de la Copa América de Brasil. Foto: Cristian Álvarez/ FCF



La herida contra los uruguayos empezó a cerrar en la pasada Copa América, cuando se vieron las caras y empataron 0-0, y ese día Colombia pasó adelante por penaltis, gracias a Ospina. Pero ahora es, otra vez, la eliminatoria a Catar, con tanto en juego, con tanta necesidad.



Es hora de que la herida cicatrice y para eso hay que intentar ganar, y si no se gana, al menos empatar, pero intentar ganar, ¿y por qué no?, para eso están Ospina, Mina, Barrios, Cuadrado, Díaz, Quintero, Zapata, Falcao y los demás, los que escoja Reinaldo Rueda tras meditarlo bien, y todos están mentalizados en dar ese golpe en el estadio Gran Parque Central, un reducto de emergencia donde Colombia buscará esa gesta, que es gesta no por el presente, sino por la historia, por lo difícil que siempre es jugar en Montevideo.



“Va a ser un partido muy complicado, va a ser una selección que entiende muy bien su estilo. Ya los conocemos, sabemos qué significa este partido. Debemos asumir esta responsabilidad confiando en nuestras capacidades, nuestras virtudes, buscando sus defectos”, eso dijo Stefan Medina esta semana, consciente del gran desafío que les espera.



(Lea además: Duván Zapata vuelve en buena racha y busca la revancha)



Pero ¿cómo salir de pie de Montevideo, de pie y con la cabeza en alto, con la cabeza en alto y victoriosos? Éder Álvarez Balanta habla de ese plan. “La clave es tener un equipo compacto en el que podamos refugiarnos y después aprovechar la habilidad de nuestros jugadores rápidos en la ofensiva para poder desequilibrar”.

Rueda enfatiza: primero lo primero

Facebook Twitter Linkedin

Uruguay Colombia Foto: EFE

Reinaldo Rueda no está tranquilo, y no lo puede ocultar, es más, lo confiesa, no ha dormido igual, no tiene calma, y no solo por lo difícil del rival de hoy, sino por lo que mira de reojo, porque el domingo le toca enfrentar a Brasil, y porque Colombia tiene 11 jugadores al borde del abismo de la suspensión, por tarjetas amarillas.



Entonces Rueda, dice, no duerme tranquilo, no tiene cabeza. Reunió a los capitanes el martes, a Falcao, Cuadrado y Ospina, y les habló claro, de entrenador a jugadores, y les dijo que necesita que el equipo se concentre en Uruguay, Uruguay y Uruguay, en el hoy, no en el mañana, no todavía, “primero es sábado que domingo”, dijo el DT en la rueda prensa, una y otra vez, y como para que el mensaje quedara claro le puso hasta tonada: “Yo no sé mañana”, cantó sin cantar. Pero no duerme...

(Lea también: Uruguay vs. Colombia: programación y dónde ver en vivo)



Así las cosas, toda la mentalidad, la estrategia, las consignas, las frases de batalla de Colombia, de los jugadores y del entrenador, todo va encaminado a lo mismo, a enfrentar esa camiseta celeste sin pensar aún en la 'verdeamarela', e intentar vencer en Montevideo.



A jugar concentrados, con orden, pero también con decisión, con ambición, porque ganar no es un imposible, porque ese equipo que ya venció a Chile en la pasada jornada de la eliminatoria anda motivado, porque una herida sigue abierta, porque necesita los puntos. Y para eso necesita, eso sí, los goles, sin ellos no hay hazañas posibles, y no estará Miguel Borja, que andaba inspirado y se lesionó, pero sí Duván o Falcao o Borré...



Serán tres partidos decisivos para Colombia, nueve puntos de oro en juego, pero hay que hacerle caso a Rueda, primero lo primero, salir de Uruguay, lo otro, ya veremos mañana...

Alineaciones probables

Uruguay: Fernando Muslera; Nahitan Nández, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur; Giorgian De Arrascaeta; Luis Suárez y Brian Rodríguez (Cavani).



Colombia: David Ospina: Stefan Medina, Yerri Mina, Dávinson Sánchez, William Tesillo; Wílmar Barrios, Matheus Uribe, Juan Cuadrado, Juan F. Quintero, Luis Díaz, y Duván Zapata (Falcao).



Hora: 6 p. m.

TV: Canal Caracol





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

Más noticias de deportes

-Cavani tiene luz verde para jugar con Uruguay en Brasil



-Luis Suárez revela su objetivo con Uruguay



-Selección Colombia: el valor del equipo de Rueda en el mercado