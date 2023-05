La Selección Colombia Sub-20 pasó del drama a la euforia en su debut en el Mundial juvenil contra Israel. Sufría, perdía, su arquero Luis Marquinez daba una exhibición milagrosa para evitar una catástrofe, pero este equipo no se entrega, no sabe rendirse, de repente cambió de velocidad y de mentalidad, fue una Colombia revitalizada por algún orgullo, y con sus últimas fuerzas de Selección terminó celebrando su primera victoria, 2-1, en el grupo C.



(Le puede interesar: Argentina, sin sobrarle nada, ganó en su debut en el Mundial Sub-20: los goles)

Colombia comenzó el Mundial con angustia. Su primer partido le sacudió sus ilusiones y le demostró que si quiere llegar lejos la batalla será dura. En este primer desafío no hubiera slaido victoriosa de no ser por el portero Marquines, que recorrió el arco de lado a lado, suspendido en el aire, para evitar una y otra vez que su portería cayera. Los delanteros de Israel resultaron demoledores, ganaban en velocidad y potencia, y siempre quedaban con el horizonte libre para fusilar.

Un arquero milagroso

El primero en probar fue el delantero Turgeman, quien remató al primer palo y falló ante el portero heroico. Luego fue Khalalli el que intentó con un disparo abajo y de manera felina reaccionó otra vez el portero. Era parte de su repertorio mientras su defensa era una puerta abierta.

Lo que tapo Marquines, por Dios. FIGURA indiscutible en el triunfo de Colombia 🔝🧤pic.twitter.com/oI0mcOnDpD — Bolavip Colombia (@BolavipCo) May 21, 2023

Después fue Abed el que falló dos opciones seguidas, en una tiró la pelota afuera como si no quisiera anotar o como si supiera que Marquines no lo iba a permitir, y en su revancha lo comprobó, pues el portero puso una mano de acero y evitó el gol. Y así era la primera parte. Colombia, en ataque, no pesaba. Las figuras no se juntaban, no aparecían ni Asprilla, ni Cortés, ni Monsalve... apenas apretaban los dientes cada que Israel atacaba y Marquines volaba.



(Lea además: Gustavo Puerta salvó a Colombia: el golazo del triunfo vs. Israel en el Mundial Sub-20)



Arrancando el segundo tiempo fue otra Colombia, un equipo revitalizado o regañado. El caso es que a los 2 minutos al fin el arquero de Israel se enteró de que estaba en un Mundial, cuando reaccionó ante un buen remate de Monsalve, fue un anuncio de que este segundo tiempo era otra batalla parta Colombia.

Facebook Twitter Linkedin

Partido entre Israel y Colombia. Foto: EFE

Un minuto después fue Puerta el que llegó al área como siempre, de manera sorpresiva, libre, dispuesto a celebrar, pero el arquero que ya estaba despierto lo evitó.



Sin embargo, toda esa voluntad colombiana se vio amenazada cuando llegó un penalti para Israel. Una falta de Ocampo que se barrió por la pelota con tal vehemencia que se llevó a su rival. Turqueman, que otros duelos

Sufrir y luego celebrar

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Puerta (izq). Foto: EFE

Colombia recibió el golpe y no lo asimilaba, o tardo. Israel mantuvo sus ataques esporádicos y letales; Marquines conservó su estado de heroísmo: en otra acción atajó en dos tiempos, a dos verdugos, para mantener vivas las ilusiones de sus compañeros. Quizá esa nueva hazaña de su portero los animó, porque el equipo quemó sus últimos esfuerzos, recogió sus once fuerzas para ir por el empate, y lo encontró en un penalti, por una mano en el área revisada en el VAR.

Facebook Twitter Linkedin

Estadísticas de Colombia vs. Israel. Foto: ETCE

Cortés agarró la pelota y con la confianza que le da su joven experiencia engañó al portero y anotó. Iban 73 minutos, quedaba tiempo para no perder, para no empatar: tiempo para ganar.



Fue Puerta el que hizo magia para arrastrar la pelota sin que nadie la viera y encontrar el resquicio para patear de zurda y anotar el 2-1 al minuto 90, y desatar la euforia de una Selección que supo sufrir, que supo aguantar y que supo ganar.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

Más noticias de deportes