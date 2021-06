Colombia se estrena con victoria contra Ecuador en la Copa América

No era un debut fácil en la Copa América, por toda la incertidumbre por el cambio de sede, porque es un equipo nuevo, en forma, fondo y cabeza; por el terremoto que significó la ausencia de James Rodríguez, con una fuerte réplica el sábado, horas antes del primer partido, criticando la decisión del cuerpo técnico, y porque además enfrentaba al rival que desbarató el proceso de Carlos Queiroz y puso a Colombia a barajar de nuevo.

(Le puede interesar: Dos positivos para covid-19 en la Selección Colombia)



Sin embargo, aunque no no tuvo mucho brillo, la Selección de Reinaldo Rueda cumplió con el primer objetivo en el torneo, un apretado triunfo 1-0 contra Ecuador, que la deja como escolta de Brasil en el grupo A del torneo, y que pone a la Selección, por lo menos, a seguir ensayando con tres puntos en el bolsillo.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Guillermo Cuadrado Foto: EFE



Rueda ratificó, al entregar la planilla para el primer partido, algo que dijo en la rueda de prensa del sábado: que quiere conocer al plantel completo: sacudió el tablero e hizo siete cambios con respecto al partido contra Argentina.



La defensa era nueva: dos centrales que se conocen, pero que llevaban años sin jugar juntos (Yerry Mina y Óscar Murillo, que se juntaron en tres partidos por allá en 2016) y dos laterales que jugaban su primer partido como titulares en esa posición, Daniel Muñoz y Yairo Moreno.



En la mitad, Rueda apostó a un bloque de recuperación con experiencia, Wílmar Barrios y Mateus Uribe, y por los costados estuvieron Juan Guillermo Cuadrado y Edwin Cardona, y adelante, Rueda estrenó pareja de ataque, Miguel Borja y Rafael Santos Borré, que no habían tenido más de 20 minutos juntos, los que jugaron el día que entraron en Lima, en la eliminatoria.

(Lea además: Que sí, que no… ¡El golazo de Colombia!)



Todo eso, sumado a que el rodaje del equipo apenas empieza, hizo que en los primeros minutos Ecuador, que tiene más continuidad y más tiempo de trabajo con Gustavo Alfaro, lo sometiera de entrada. Pero ese dominio no lo tradujo en mayor peligro, más allá de una acción de Pervis Estupiñán buscando a Michael Estrada, que hizo exigirse a David Ospina, de nuevo, el salvador del equipo.

En transición



Colombia no se veía cómodo en la cancha, Cardona no pesaba y Cuadrado no se veía tan suelto como en los partidos de la eliminatoria. Pero encontró en los cobros de pelota quieta para inquietar al portero ecuatoriano, Pedro Ortiz.



Primero, un cobro de Edwin Cardona y un cabezazo desviado de Yerry Mina, a los 39, y luego, a los 42, anotó el 1-0 en una jugada que terminó saliendo bien, aunque para algunos hubo la sensación de que no era la idea inicial: en un tiro libre frontal.

(Lea también: ¿Volverá James Rodríguez al Real Madrid? Esto es lo que se conoce)



Colombia buscó un segunda jugada. Cardona tocó a un costado para Cuadrado, tal vez con la intención que se la devolviera para rematar de frente al arco. Así lo hizo, pero el jugador de Boca se quedó sín ángulo, así que se la devolvió a Cuadrado que la levantó buscando la cabeza de Borja. El atacante no remató, sino que se la bajó a Cardona, que la mandó al fondo del arco. El VAR revisó la acción de Borja: estaba habilitado.



Después de perder por lesión a Yairo Moreno y volver a la opción de la eliminatoria con William Tesillo como lateral izquierdo, la desventaja le inyectó ganas a los ecuatorianos, que intentaron tomar el control del partido, pero se encontraron con valores individuales que funcionaron muy bien, como Wílmar Barrios, que corrió y luchó todo el partido.



Pero ese esfuerzo no resultó suficiente y Rueda tuvo que mover el equipo dos veces buscando soluciones: primero, un mano a mano, manteniendo el mismo esquema inicial, con Duván Zapata y Sebastián Pérez en lugar de Borja y Uribe, y luego, reforzando el cinturón de seguridad con una tercera pieza, Gustavo Cuéllar, en lugar de Cardona, y otro cambio de central por central, con la entrada de Dávinson Sánchez por Murillo, que se fue tocado. Al final, la exigencia de Ecuador no fue tan grande, Colombia logró terminar con el arco en cero y ahora tendrá que trabajar para que el asunto funcione mejor a la hora de atacar. Se probó y se sumó.





JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

@Josasc

Más noticias de deportes

-'Tranquilidad y mesura': el mensaje de Gamero tras el paso a la final



-Otra voz: mensaje de Falcao a la Selección antes de la Copa América



-Jugadores de Junior entraron a pelear al camerino de Millonarios