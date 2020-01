¡Colombia se reivindicó!: goleó 4-0 a Ecuador

Colombia reaccionó, se sacudió, goleó a Ecuador 4-0 en el Preolímpico Sub-23 y tomó aire para pelear por la clasificación a la ronda final del torneo.

Lo de este martes en Armenia fue una reivindicación de los dirigidos por Arturo Reyes. Luego de la amarga derrota contra Argentina, y de soportar lluvia de críticas, el equipo recuperó su juego y se mostró sólido, con orden y con goles.



Al comienzo, los ecuatorianos, goleados en la primera fecha por Chile, inquietaron el arco de Ruiz, pero después de que Colombia agarró la pelota, el partido ya fue uno solo.



Y muy rápido empezaron a llegar los goles. Los golazos. Todos lindos. El primero, de Nicolás Benedetti, quien se asoció con Herrera y sacó un lindo remate para poner el

1-0, al minuto 15.



Colombia celebraba pero no bajó la intensidad. Carrascal, el mejor hombre del equipo, el del gol contra Argentina, apareció otra vez, con una extraordinaria jugada individual, dejando hasta 4 rivales en el camino, para poner el segundo, cuando iban 25 minutos.



Con dos goles, el equipo de Reyes se quitó la presión, jugó con más tranquilidad, pero no soltó el acelerador. Cuando fue de nuevo al ataque, encontró el tercer tanto, en un pase genial de Carrascal a Cetré, quien de volea anotó el 3-0, en 32 minutos.



Todo lo resolvió Colombia en el primer tiempo, porque en el segundo se dedicó a administrar, a hacer cambios para darles aire a los jugadores. Ecuador tuvo algunas aproximaciones, pero no fueron efectivas.



Ya sobre el final del partido, apareció otra vez Cetré, quien recibió un pase, hizo la individual y remató, para poner el 4-0 definitivo, al minuto 86.

Este es el XI inicial de nuestra Selección Colombia para el segundo partido del Torneo Preolímpico Colombia 2020. 👊💪



Colombia 🇨🇴 🆚 🇪🇨 Ecuador#COLxECU #PreolímpicoColombia2020 #VamosColombia pic.twitter.com/onvhnpuyUG — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) January 22, 2020

