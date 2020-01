Colombia se coge confianza y vuelve a triunfar en el Preolímpico

Colombia ha sido un equipo de múltiples caras en el Preolímpico. Ha pasado por la angustia, por la euforia, por ratos de muy mal fútbol y por ratos de inspiración. Y a veces, todo eso se da en 90 minutos, como anoche, en el estadio Hernán Ramírez Villegas. El triunfo 2-1 frente a Venezuela pone al equipo en una muy buena posición para llegar al cuadrangular final del torneo.

No todos los partidos son iguales y no todos los partidos se pueden jugar de la misma manera a no ser que, primero, el equipo tenga un funcionamiento comprobado y trabajado o, segundo, una individualidad que le resuelva los problemas.



Colombia, hasta ahora, no ha podido demostrar lo primero, o al menos no durante un partido completo: al comienzo, Venezuela le quitó la pelota y puso a trabajar de más a los volantes de primera línea, Eduard Atuesta y Jaime Alvarado, que no tuvieron ni tiempo ni espacio para sacar al equipo desde el fondo.

Festejo colombiano. Foto: John Jairo Bonilla /* EL TIEMPO



Con los venezolanos amasando el balón a su gusto, Colombia, de la mitad de la cancha hacia adelante, se fue casi inédito en el primer tiempo. La individualidad esta vez no apareció: Edwuin Cetré iba a otra velocidad con respecto a sus compañeros, Jorge Carrascal estaba perdido, Nicolás Benedetti volvió a ser el jugador perdido por la banda derecha que jugó contra Argentina y a Ricardo Márquez no le llegó la pelota.



Pasaron 37 minutos hasta que la Selección por fin hizo levantar de sus sillas y gritar a los hinchas en Pereira: primero, con un remate de Carrascal que atajó el portero Cristopher Varela. Y poco después, Gabriel Fuentes estrelló una pelota en el horizontal luego de hacer lo que pedía el partido: abrir la cancha y luego buscar o el pase hacia el centro o la diagonal hacia adentro.



A partir de ese momento, el remate del primer tiempo fue frenético: primero pegó Venezuela, cuando Hurtado bajó una pelota con el pecho y definió muy bien. Y luego devolvió el golpe Colombia con una jugadota

¡Seguimos buscando nuestro sueño de Tokio 2020. Siempre con trabajo, humildad y fe! 🙏🇨🇴 pic.twitter.com/0TVb0pI6xH — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) January 28, 2020

Ya en la segunda etapa, Colombia se pareció un poco más a la del primer tiempo contra Ecuador, en parte porque la presión de los venezolanos ya no era tan grande, y también en parte porque el DT ordenó soltar a los laterales, que se convirtieron en dos atacantes más. Y dos hombres que hacen parte del esquema de seguridad se vistieron de héroes: Herrera en la proyección y el pase, y Atuesta en el remate para anotar el 2-1, a los 26 de la segunda etapa.



El partido terminó con mucha mayor tranquilidad de como había comenzado, aunque la sensación de angustia no se fue del todo. A lo mejor, este es el estilo de este equipo, que cambia de cara a lo largo del juego. Así buscará el jueves la clasificación a la siguiente ronda.



