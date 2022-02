Este 1.° de febrero se celebra el encuentro deportivo entre las selecciones de Colombia y Argentina en la decimosexta fecha de las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.



Esta es, sin duda, una fecha definitiva para la selección colombiana, la cual tiene 17 unidades y debe ganar para seguir con posibilidades de ir al Mundial.

El partido se jugará a las 6:30 p. m., hora colombiana, en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba (Argentina).



Es por esa razón que, pocos minutos antes de este encuentro, los hinchas llegan al estadio para apoyar a su selección.

Excelente campo de juego en el Estadio Mario Alberto Kempes. @Argentina - @FCFSeleccionCol juegan en #Córdoba a partir de las 20. 30 #seleccionmayor pic.twitter.com/fGKQ4isxPZ — Marirro Varela💚 (@marirrovarela) February 1, 2022

El comentarista deportivo colombiano Carlos Zapata indicó en ‘Win Sports’ que no están dejando ingresar al estadio a los fanáticos colombianos con la camiseta de la selección.



(Además: Análisis: Argentina vs. Colombia, partido de máxima atención).



Esta determinación se dio después de que en los partidos que se jugaron en el Estadio San Juan del Bicentenario y en el Estadio Antonio Vespucio Liberti “hubo manifestaciones racistas”, según palabras de Zapata, por los que los hinchas no podrán ingresar con la camiseta amarilla.

⚽️🇦🇷 Así luce a esta hora el estadio Mario Alberto Kempes



📹 Juan José García (@rosariofotosga1) - Especial para CLG pic.twitter.com/FcwVpmJtIY — Con La Gente (@ConLaGenteRos) February 1, 2022

“Los hinchas argentinos ya van colmando el estadio Mario Alberto Kempes esperando por el encuentro ante Colombia”, indican medio locales sobre lo que está sucediendo ahora en el estadio, cuyas gradas ya se están cubriendo con los colores de la albiceleste.



En las imágenes también se pueden ver a varios hinchas sin camisa, probablemente quienes no pudieron ingresar portando la camiseta de la tricolor.



Otro detalle que llama la atención en las fotografías compartidas es la de un pendón bastante grande en el que se lee: “Todos somos hermanos. No a la discriminación, no al racismo, no a la xenofobia”.



(Lea también: Argentina vs. Colombia: siga en vivo el minuto a minuto).

⚽️🇦🇷 Los hinchas argentinos ya van colmando el estadio Mario Alberto Kempes esperando por el encuentro ante Colombia



📷 Juan José García (@rosariofotosga1) - Especial para CLG pic.twitter.com/oITQBIBcnx — Con La Gente (@ConLaGenteRos) February 1, 2022

En este momento, los hinchas de Argentina están a la espera del inicio del partido. La selección tiene 32 puntos, lo que significa que ya está clasificada para el Mundial. Además, lleva 28 partidos sin perder.



En redes, los usuarios comparten fotos y videos en los que alientan a la albiceleste, quienes esperan que la racha continúe para esta fecha.

te amo seleccion argentina pic.twitter.com/cxvHqYGhJ4 — nah¡ harry’s bday (@touustyles) February 1, 2022

