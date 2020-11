'Más que el clima, lo que ayuda es la motivación': Muriel

El comienzo de la eliminatoria no pudo ser mejor para Luis Fernando Muriel, que marcó dos goles en el debut contra Venezuela. Ahora, el atacante vuelve a Barranquilla para enfrentar a Uruguay. Así ve el partido, según lo que contó en conferencia de prensa.

Cómo llega al partido. "Las sensaciones las mismas de cada gran partido, ganas de que llegue el partido y estar en el campo. El equipo está muy bien, a falta de Dávinson (Sánchez), el equipo está motivado, que podamos demostrar el trabajo que estamos realizando. Tenemos las armas para realizar un gran partido".



El momento junto a Duván Zapata. "Hemos tenido la oportunidad de jugar más partidos juntos y eso ha hecho que la sincronía en el campo haya mejorado. En octubre veníamos de un gran partido contra el Cagliari en el que los dos anotamos. Ahora llegamos más rodados y eso beneficiará a la Selección en esta doble fecha".



Los otros atacantes. "Los demás delanteros están también en grandísimo momento. El profe ve le momento de cada jugador y eso ayuda a que tengamos una competencia sana por el puesto, Morelos, Lucho Díaz, Suárez, James, el momento es bastante bueno y eso es un beneficio para la Selección, poner a disposición de la Selección lo que hacemos en los clubes para que sea la beneficiada de estos buenos momentos".



La importancia del clima y la movilidad. "Va a ser muy importante eso, Uruguay plantea siempre esta doble línea de cuatro que es difícil de penetrar, va a ser importante esa movilidad, mantenernos en constante presión y que el clima ayude en esa labor, aprovechar esas condiciones que nos han favorecido en las eliminatorias pasadas, pero también mover el balón rápido, encontrar los espacios para que no se sientan cómodos y que ese desgaste se sienta para ellos".



Cómo cubrir las ausencias. "Por parte de los uruguayos, pienso que pasaría igual si a ellos les faltara un jugador, todos los jugadores que vienen a la Selección están en condiciones de actuar igual o mejor que el que falta, tenemos jugadores para suplir cualquier ausencia, no solo la de Dávinson. Estamos enfocados en el trabajo general del equipo, lo que significa Uruguay. Todos estamos preparados y en capacidad de saltar al terreno de juego".



La memoria fisiológica con el calor. "Creo que más allá de la memoria que pueda crear el cuerpo son las ganas que tenemos de jugar con la Selección. El equipo siempre rindió de la mejor manera y parecía que siempre habíamos jugado en Barranquilla, cuando podríamos estar igual que los rivales. Va todo en la motivación de cara al partido. Ahora, sin el apoyo del público, hay que encontrarlas en la importancia del juego. Yo me fui muy pequeño de acá, solo cuando jugaba en la Liga del Atlántico, no creo que esté muy acostumbrado al clima".



