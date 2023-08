La Selección Colombia femenina tiene este sábado un nuevo desafío. Las dirigidas por Nelson Abadía, acostumbradas a marcar un precedente cada que juegan, enfrentan a Inglaterra con el objetivo que se mueve por sus venas: ganar.

Aunque en frente estará la vigente campeona de Europa, que no tendrá a su goleadora por sanción, en el plantel colombiano la confianza es absoluta, pues la meta sigue siendo la misma que han dicho las guerreras desde su aterrizaje en Oceanía: jugar siete partidos.



En el historial mundialista, Colombia enfrentó a Inglaterra en la fase de grupos de 2015. En ese entonces, en Canadá, las inglesas ganaron 2-1, con tantos de Karen Carney, a los 15 minutos, y Fara Williams, a los 38. Lady Andrade descontó para Colombia a los 90 + 4. Pero este año la expectativa es mayor. Al menos así también lo ven en Gran Bretaña, pues en la clasificación de poder que el prestigioso diario 'The Guardian' ha planteado para analizar el certamen, Colombia aparece más arriba que Inglaterra. Y las expertas británicas dan el porqué.



Colombia es más poderosa que Inglaterra en el Mundial, según 'The Guardian'

Selección Colombia femenina en Melbourne. Foto: EFE

Las inglesas ganaron sus tres juegos de la fase de grupos (1-0 a Haití, 1-0 a Dinamarca y 6-1 a China), pero no han terminado de convencer a sus fanáticos.



En su última actualización de la clasificación de poderío de los equipos del Mundial femenino, 'The Guardian', tras la victoria en penaltis contra Nigeria, decidió que Inglaterra bajara cinco puestos en el escalafón.



Así, las 'leonas' se ubican hoy en el octavo lugar.



"Defensivamente han sido muy sólidas, pero Colombia ofrecerá una prueba defensiva más dura, y Lauren James está suspendida", exponen Suzanne Wrack y Sophie Downey, analistas del diario.



Por el contrario, con la actualización del ranquin, Colombia ha hecho lo mismo que en todas las versiones del ranquin: ascender.



Para 'The Guardian', Colombia es hoy la cuarta selección más poderosa del Mundial. Tan solo la superan Japón, Francia y Australia en el 'top'. En la última valoración, Colombia subió un puesto, pues antes era quinta. Los argumentos son claros:



"Después de un comienzo emocionante en el torneo, Colombia tuvo que trabajar duro contra un equipo de Jamaica que aún no había recibido gol. Catalina Usme anotó un gol bien ejecutado y la lateral Ana María Guzmán, de 18 años, impresionó reemplazando a la sancionada Manuela Vanegas. Será interesante ver quién será titular contra Inglaterra".

Inglaterra tiene mucha tradición en el fútbol femenino y ya fue semifinalista de la Copa del Mundo en dos ocasiones: Canadá 2015 y Francia 2019. Sin embargo, a esta Selección Colombia eso parece no importarle, pues Alemania era doble campeona del mundo y Catalina Usme y la historia recuerdan qué pasó.

