Aunque el apoyo ha sido inconstante y los incumplimientos han marcado el devenir del fútbol femenino colombiano, las futbolistas han cosechado en 2022 muchos éxitos internacionales que han posicionado al país como una potencia emergente en esta disciplina.

Desde las menores hasta las mayores, las colombianas se han bañado de gloria como nunca antes lo habían hecho y como tampoco lo hacen los varones: subcampeonas de la Copa América; América y Deportivo Cali llegaron a las semifinales de la Copa Libertadores, y la selección sub' 17 disputará el domingo el título del Mundial de India con España.



El hito es mucho mayor si tenemos en cuenta que esta es la primera vez en la historia que una selección cafetera, ya sea masculina o femenina, disputa una final de un torneo Fifa.

Fuertes cuestionamientos



El nombre que destaca en la constelación de nuevas estrellas es el de Linda Caicedo, un prodigio de 18 años que se echó al hombro a las selecciones de mayores en la Copa América, de la que fue elegida la mejor jugadora; el Mundial Sub'20 de Costa Rica, en el que Colombia llegó a cuartos, y en la Copa del Mundo

Sub' 17 de India.



"Linda Caicedo me recuerda al mejor de nosotros, a Fausto (Faustino Asprilla)", expresó esta semana el exfutbolista Carlos 'el Pibe' Valderrama.



Las redes sociales se han contagiado de las protestas, luego del subtítulo colombiano y Raón Jesurún, presidente de la federación Colombiana de Fútboll, ha sido blanco de las críticas.



Las jugadoras llegarán al país este miércoles y los mensajes contra Jesurún no paran.

