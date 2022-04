La Selección Colombia femenina Sub-20 se alista para afrontar la segunda parte del Suramericano de la categoría de Chile y este lunes se enfrentará en la primera jornada al gran favorito, Brasil.

Las jugadoras están tranquilas, fruto de una buena primera parte del torneo, en el que empataron 1-1 con Venezuela, golearon 5-0 a las peruanas y a las dueñas de casa le sacaron los tres puntos, luego de la victoria 0-1.



Habló el DT



Carlos Paniagua, el DT, está tranquilo, aunque sabe que este primer juego será clave para las aspiraciones de clasificar al Mundial de Australia y Nueva Zelanda del 2023.



“Hemos visto que no hay que entrar con la cabeza agachada, hay que mirarlas a los ojos para ganarles. Han demostrado personalidad, que no se arrugan. Hemos enfrentado en esta primera fase a equipos fuertes como Venezuela, Chile y Argentina, pero Brasil es el favorito, el equipo más ganador”, dijo el DT.



Y agregó: “Si uno tiene objetivos en la vida, tiene mentalidad ganadora, pues vamos bien. De ganarle a Brasil será una hazaña. Siempre les digo a mis jugadoras que hay que tener mentalidad ganadora”.



Este lunes, también jugarán Venezuela vs. Uruguay (3 p. m., DIRECTV).



