El golazo de James a Uruguay en la voz de distintos narradores

Colombia lo volvió a gritar, con el mismo entusiasmo, con la misma emoción, como si no fuera cosa del pasado sino en pleno presente, el golazo que le hizo James Rodríguez a Uruguay en el Mundial de Brasil 2014.



El país no olvida ese remate de volea que fue ganador del premio Púskas y que catapultó a James al Real Madrid, donde hoy no ha podido consolidarse.



La anotación se volvió tendencia este sábado en redes sociales luego de que el Canal Caracol repitiera el partido contra los uruguayos.



El periodista Víctor Romero compartió un hilo en Twitter con las diferentes narraciones de esta anotación en la voz de reconocidos relatores colombianos.

¡SALE HILO CON NARRACIONES DEL GOL DE JAMES A URUGUAY!

Aquí narra Javier Fernández Franco. pic.twitter.com/WSrDPyZ2lg — Víctor Romero (@VictorRomero155) April 25, 2020

Aquí narra William Vinasco. pic.twitter.com/PQkLRn8H0p — Víctor Romero (@VictorRomero155) April 25, 2020

Aquí Narra el Tato Sanint. pic.twitter.com/BNPpyFQvpj — Víctor Romero (@VictorRomero155) April 25, 2020

Aquí narra Paché Andrade. pic.twitter.com/DeXzPK09JX — Víctor Romero (@VictorRomero155) April 25, 2020

