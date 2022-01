Colombia dio un peligroso paso hacia atrás. No reaccionó, no encontró el gol, no pudo ganar, y para colmo, para angustia de todos, perdió contra Perú en Barranquilla, en la fecha 15 de la eliminatoria. Comprometió seriamente sus opciones de ir al Mundial. ¡Alarmas encendidas!





El equipo no tuvo la reacción que se esperaba. No pudo ni con James ni con Falcao ni con Cuadrado ni con Díaz. Otra vez se estrelló contra sus propios problemas y no pudo encontrar soluciones contra un Perú que vino por un punto y se llevó tres.



Las opciones existieron, pero poco claras. Lo mejor de los 90 minutos fue un casi autogol peruano y un remate de Borja que sacó el portero Gallese. De resto, puros intentos fallidos y desesperados. Muchos remates, muchos centros, muchos intentos, y nada.



La idea inicial de jugar con Cuadrado de lateral no trascendió. La fórmula de ubicar a James sobre la derecha, tampoco. La intención de que Borré retrocediera y abriera espacios, menos. El Tigre no rugió. Díaz no brilló.



El hombre que más generó sorpresa fue Mojica, que sobre la lateral izquierda explotó todo lo que pudo y tiró varios centros, pero sin el destino de gol.

Segundo tiempo entre la selección Colombia vs Perú en Barranquilla, por el clasificatorio al mundial de Qatar 2022. 28 de enero 2022. Foto: Foto: Miguel Bautista

El segundo tiempo ya fue un solo desespero. Mina y Sánchez empujando desde atrás. Barrios también. Todos intentando abrir ese arco cerrado que no podían abrir los de arriba.



Entraron Borja, Alzate, Chará... y nada, nada pasó. Porque la que tuvo Borja se la sacó el portero en la raya. Generó una falta de aparente penalti, pero estaba adelantado...



Y así el tiempo fue pasando muy rápido. Y Colombia no pudo. Y cuando pensaba que al menos un punto sumaba en la tabla, vino un contragolpe peruana, letal. Flores remató y Ospina, que no había tenido trabajo, que nunca falla, falló. Se le metió la pelota por su palo y adiós.



Ya van seis partidos sin anotar un gol. Seis partidos sin ganar en la eliminatoria. Y esta derrota sí que es dolorosa y peligrosa. El Mundial de catar se aleja.



