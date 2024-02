Colombia sigue sufriendo contra Brasil: perdió en la Copa Oro femenina

Colombia sigue sin poder ganarle a Brasil, uno de sus 'cocos' en el fútbol femenino. Los errores en el comienzo del partido costaron muy caros y así, la derrota 1-0 de este sábado en San Diego (EE.UU.) obliga al equipo nacional a ganar el próximo partido para seguir en carrera en la Copa Oro femenina.

La victoria de Puerto Rico contra Panamá (2-1), a primera hora, obliga a las dirigidas por Ángelo Marsiglia a conseguir, por lo menos, un empate en la última fecha para buscar la clasificación, el martes a las 7 p. m., hora de Colombia.

Colombia entró al partido con nervios. Se notó. En la primera acción, la portera Natalia Giraldo entregó mal una pelota y dejó al equipo mal parado y expuesto a una tocata que terminó con una habilitación de Gabi Nunes y un remate de Duda Santos.

Error en salida de Colombia y gol de Brasil



Error en salida de Colombia y gol de Brasil

En menos de cinco minutos, Colombia ya estaba obligada a arriesgar. Y hubo momentos del juego en el que el segundo gol de Brasil parecía caerse de maduro. Un nuevo error de la portera pudo costar el 2-0, pero por fortuna, a las rivales les faltó puntería.



Colombia tardó en encontrar la calma. En el camino hacia eso, dos de las referentes del equipo, Catalina Usme y Daniela Montoya, terminaron con tarjeta amarilla, y el entorno del partido tampoco ayudó: la árbitra, Tori Penso, de Estados Unidos, fue demasiado severa con las acciones de Colombia y laxa con la de las brasileñas e incluso, las jugadoras colombianas reclamaron una mano en el área.



El DT Ángelo Marsiglia, que había metido como titular a Linda Caicedo en lugar de Manuela Paví, mantuvo la misma nómina de arranque en la segunda etapa. El juego se desarrolló más cerca del área brasileña, pero sin muchas opciones.

Colombia vs. Brasil Foto: Federación Colombiana de Fútbol



El juego pudo complicarse aún más para Colombia, en una acción que nació de una falta mal sancionada por la jueza central. Gabi Nunes le puso la pelota en la cabeza a Geyse Ferreira, que la mandó a guardar, pero el VAR evitó que aumentara la ventaja, por fuera de juego de la anotadora.



El ingreso de Paví por Daniela Montoya le dio un nuevo ánimo a Colombia, que arriesgó con todo: o empataba el juego o se llevaba un gol más. La falta de precisión en el último cuarto de cancha y la marca escalonada que le hicieron a Linda Caicedo fueron cerrando poco a poco la puerta del empate.



No hubo tiempo para más. Colombia se jugará una final contra Puerto Rico el martes. No puede perder. Ya mostró buen fútbol en la primera fecha, con el 6-0 a Panamá. Pero los errores de los primeros monutos fueron costosos y no pueden repetirse.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

