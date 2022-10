La Selección Colombia femenina Sub-17 dejó buenas sensaciones, pero también la idea de que fue de más a menos en su primera presentación en el Mundial de India, en el que comenzó con una derrota frente a una de las grandes potencias mundiales de este deporte, España.

El 1-0 de ayer en Nueva Bombay fue el resultado normal para un partido en el que las españolas hicieron valer su favoritismo. Y el equipo dirigido por Carlos Paniagua, si bien mostró capacidad para defenderse, de la mitad de cancha hacia arriba dependió mucho de lo que pudiera hacer Linda Caicedo, y cuando la figura del equipo terminó afectada por un golpe que la disminuyó físicamente, Colombia perdió peso ofensivo.



¿A qué le apostó el técnico? Armó una línea de cuatro en el fondo, pasó a Mary José Álvarez del lateral a jugar de cabeza de área, con el respaldo, a lado y lado, de Juana Ortegón (una de las destacadas del partido) y Karla Viancha, y arriba apostó por las dos flechas que también tuvo en la Sub-20 y que también estuvieron en la de mayores, Linda Caicedo y Gabriela Rodríguez, con Yesica Muñoz más cerca del área.



La fórmula parecía darle resultado: si atacaban a Colombia, se resguardaba bien y cerraba espacios. Si agarraba la pelota, podía jugar en largo o elaborar.

Duro con la figura



Y así tuvo una muy, muy clara en el primer tiempo, cuando Yesica Muñoz agarró una pelota en el borde del área y quiso bañar a la portera Sofía Fuente, pero la reacción evitó la ventaja colombiana.



Mientras tanto, las españolas, conociendo la capacidad de Linda, montaron un esquema para frenarla, por las buenas o por las malas.



Dio más resultado lo segundo. Una fuerte patada, arrancando el segundo tiempo, llevó a la ‘10’ colombiana, literalmente, hasta las lágrimas, a tal punto de que se sospechó que no iba a poder terminar el juego. Poco antes había tenido una opción que no resolvió bien.



Linda sintió el golpe y Colombia también. Por momentos se le vio cojear, y al equipo le pasó lo mismo, porque desde ese momento le costó muchísimo llegar al área rival. Y una segunda entrada, tan fuerte como la primera, hizo que Linda le diera golpes al piso de dolor. Paniagua no la sacó.



Colombia comenzó a sufrir por el desgaste y España empezó a meterla en su propia área.



El VAR evitó que se fuera mucho antes en ventaja, pues detectó una mano de Vicky López antes de que venciera a la portera Luisa Agudelo. Y a Paniagua le faltó algo de reacción desde el banco. Apenas a los 73 minutos movió el equipo, sacando a Muñoz y metiendo a una volante más, Daniela Garavito.



Curiosamente, el gol de España llegó en una de las pocas veces en las que Colombia logró sacudirse en el segundo tiempo y buscar un contraataque. La jugada nace en un pelotazo directo, entre la central y la lateral izquierda. Allá llegó Jone Amezaga para enganchar con la derecha y rematar con la zurda y dejar a Colombia con las manos vacías.



Colombia espera ahora la recuperación de Linda Caicedo y el partido contra China, que empezó Mundial ganándole a México. Hay con qué mejorar y con qué pelear.

Jorsé Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

